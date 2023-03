Borussia Dortmund: Gerücht keimt wieder auf – schließt ER sich endlich dem BVB an?

Mit Sebastien Haller hat Borussia Dortmund im vergangenen Sommer einen absoluten Top-Stürmer verpflichtet. Aufgrund seiner Krebserkrankung konnte der Ivorer bislang allerdings noch nicht so wirklich überzeugen. Mit Anthony Modeste verlässt den BVB im Sommer zudem ein weiterer Mittelstürmer.

Aus diesen Gründen sollen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund derzeit wohl die Augen nach einer neuen Sturmspitze für das Team von Trainer Edin Terzic offenhalten. Nun beobachten sie dabei wohl einen Landsmann von Jude Bellingham.

Borussia Dortmund scoutet wohl Abraham

Wie die Zeitung „La Repubblica“ berichtet, sollen beim letzten Europa-League-Spiel der AS Rom gegen Real Sociedad Scouts in der italienischen Hauptstadt gewesen sein, um sich ein genaueres Bild von Tammy Abraham zu machen. Demnach sollen sowohl Verantwortliche der Schwarzgelben als auch von Manchester United der Partie beigewohnt haben, um den 25-Jährigen zu beobachten.

+++ Borussia Dortmund: Neue Ronaldo-Details! Bereut der BVB diesen Schritt – DerWesten.de8 +++

In der aktuellen Saison kommt der Stürmer in 36 Spielen auf sieben Tore und sechs Vorlagen. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass der BVB mit einem Transfer des Briten in Verbindung gebracht wird. Bereits im Sommer 2021 soll Abraham beim BVB gehandelt worden sein, als Chelsea an einer Verpflichtung von Erling Haaland Interesse gehabt haben soll.

Borussia Dortmund: Wie realistisch ist ein Abraham-Transfer?

Auch wenn die Verantwortlichen des BVB laut einem Bericht der „Bild“ mit der Torausbeute von Sebastien Haller bislang nicht zufrieden sind, ist es unwahrscheinlich, dass die Dortmunder im Sommer den nächsten Top-Stürmer verpflichten. Es ist unwahrscheinlich, dass die Klub-Bosse bereits nach sechs Monaten und einer überstandenen Krebserkrankung Haller schon abschließend bewerten und ihn für Abraham vor die Tür setzen.

Mehr News:

Ein Gespann aus Haller, Abraham und Moukoko ist angesichts der Gehaltsvorstellungen und der wahrscheinlich exorbitant hohen Transfersumme unvorstellbar. Laut „Transfermarkt“ liegt der Marktwert des Briten derzeit bei 45 Millionen Euro. Weil sein Vertrag noch bis 2026 läuft, werden die Verantwortlichen der Roma wohl nicht gewillt sein, ihren Stürmer unter Marktwert zu verkaufen. Zudem ist es fraglich, ob Abraham die Torausbeute von Haller für den hohen Preis nochmal drastisch verbessern würde, zumal er in dieser Saison nicht als klassischer „Vollstrecker“ in Erscheinung getreten ist.