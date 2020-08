BVB-Talent Felix Passlack könnte es in die zweite Bundesliga ziehen.

Borussia Dortmund: BVB-Talent vor nächstem Wechsel! Geht es diesmal in die zweite Liga?

Dortmund. Der Durchbruch bei Borussia Dortmund gelang ihm in den vergangenen Jahren nicht. Jetzt könnte für Rechtsverteidiger-Talent Felix Passlack der nächste Wechsel anstehen.

Geht es diesmal in die zweite Bundesliga?

Borussia Dortmund: Passlack-Wechsel in die zweite Liga?

Wie die „Bild“ berichtet, hat Hannover 96 den 22-Jährigen ins Visier genommen. Deren Trainer Kenan Kocak soll von Passlack begeistert sein und eine Verpflichtung des Rechtsverteidigers anstreben. Dem Bericht zufolge habe es sogar bereits erste Gespräche zwischen den 96ern und Passlack gegeben, in denen dieser signalisiert habe, sich einen Wechsel vorstellen zu können.

Das Problem: Hannover bekommt die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise stark zu spüren. Obwohl der BVB dem Vernehmen nach bereit ist, Passlack bereits für unter eine Million Euro ziehen zu lassen, dürfte die Ablösesumme ein hohe Hürde für den niedersächsischen Klub darstellen.

Felix Passlack. Foto: imago images/Kirchner-Media

Die BVB-Bilanz von Felix Passlack:

im Verein seit 2012

21 Profieinsätze (davon 14 in der Bundesliga)

ein Tor, eine Vorlage

In den vergangenen Jahren hatten die Dortmunder ihr Talent immer wieder verliehen, um ihm die Möglichkeit zu bieten, sich über Spielpraxis weiterzuentwickeln. Nach Stationen in Hoffenheim (2017 bis 2018), Norwich City (2018 bis 2019) und Fortuna Sittard (2019 bis 2020) könnte die sportliche Leitung nun auch einen endgültigen Verkauf in Betracht ziehen.

Die Konkurrenz beim BVB auf Passlacks Position ist schließlich stark. Hier hatte der Klub mit dem Star-Transfer von Thomas Meunier noch einmal prominent nachgerüstet. Obwohl Passlack mit ins BVB-Trainingslager nach Bad Ragaz reist, dürften die Einsatzchancen mit dieser Neuverpflichtung rapide gesunken sein. Das neue Abenteuer könnte daher Hannover 96 heißen. (the)