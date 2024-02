Borussia Dortmund: Top-Talent scheitert – und muss jetzt von Null starten

Er galt als großes Talent von Borussia Dortmund, träumte von der Bundesliga und der Serie A. Doch dann wurde er jäh aus dem Traum gerissen. Aussortiert beim BVB, vereinslos: Vasco Walz stand plötzlich vor dem Nichts.

Ein halbes Jahr später hat das gescheiterte Talent nun einen neuen Verein gefunden. Er spielt künftig für den 1. FC Bocholt. Statt Borussia Dortmund, Juventus Turin oder AC Mailand heißt die Realität nun Regionalliga West.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Talent wechselt nach Bocholt

Es ist erst gut ein Jahr her, da sprach Vasco Walz noch von den BVB-Profis – oder einem Wechsel nach Italien. Juventus Turin und der AC Mailand sollen damals an ihm herumgebaggert haben. Doch nach dem Ende der Jugend-Karriere folgte der Schock. Kein Profi-Vertrag. Nicht in Dortmund. Nicht woanders. Stattdessen war der 18-Jährige plötzlich vereinslos.

Es sind die brutalen Geschichten, die im Profi-Fußball jedes Jahr passieren, aber doch kaum erwähnt werden: Talente kämpfen sich ein Jahrzehnt durch die Nachwuchsleistungszentren, um mit einer Hand an der Profi-Karriere plötzlich fallengelassen zu werden. Bei Walz war dies besonders erstaunlich. Er galt als Top-Talent, wurde als unangefochtene Stammkraft Vizemeister mit der U19, wurde mit großen Klubs in Verbindung gebracht.

„Umweg“ über die Regionalliga West

Stattdessen war von jetzt auf gleich Schluss. Sieben Monate blieb Vasco Walz ohne Vertrag. Nun hat er einen neuen Verein gefunden. Nicht Borussia Dortmund, nicht Juventus Turin, nicht der AC Mailand – sondern der 1. FC Bocholt. Regionalliga West statt Bundesliga oder Serie A. Das war noch vor einigen Monaten nicht absehbar.

Die Bocholter, erst 2022 aufgestiegen und nun Sensations-Zweiter in der vierten Liga, sind dagegen begeistert von der hochkarätigen Verstärkung. „Wir werden ihm dabei helfen, im Herrenbereich anzukommen“, verspricht Trainer Dietmar Hirsch. Vielleicht klappt es ja über Umwege doch noch mit der großen Karriere.