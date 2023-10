Borussia Dortmund – Werder Bremen: Irre Enthüllung vor Duell – BVB wendet Katastrophe ab

Für Niclas Füllkrug wird das Spiel Borussia Dortmund – Werder Bremen ein ganz spezielles. Der BVB-Stürmer ist Ur-Bremer, spielte mit kleinen Unterbrechungen insgesamt elf Jahre für Grün-Weiß und feierte mit Werder große Erfolge wie den direkten Wiederaufstieg in die erste Liga.

Im Sommer ging es jedoch weiter zu Schwarz-Gelb. Mit seinem neuen Klub muss er nun erstmals gegen seine alte Liebe ran. Wie vor dem Duell Borussia Dortmund – Werder Bremen enthüllt wurde, war der Transfer von Füllkrug für Bremen finanziell elementar wichtig.

Borussia Dortmund – Werder Bremen: Füllkrug-Transfer rettete Grün-Weiß

Sportlich war der Weggang von Füllkrug ein herber Schlag für die Hansestädter. Schließlich war der Angreifer in der vergangenen Saison nicht nur Bundesliga-Torschützenkönig, sondern auch der Dreh- und Angelpunkt des Bremer Spiels. Gemeinsam mit Marvin Duksch war er der Hauptgrund, warum Werder auch in dieser Saison erstklassig ist.

So trauern viele Werder-Fans dem Nationalspieler nach. Doch ohne den Verkauf Füllkrugs hätte Werder Bremen wohl mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen müssen. Einem Bericht der „Sport Bild“ zu Folge verfügte der viermalige Deutsche Meister Ende 2022 über ein negatives Eigenkapital von 19,4 Millionen Euro.

Wäre es Grün-Weiß nicht gelungen, dieses um zehn Prozent zu reduzieren, hätte Bremen die kommende Saison wohl mit einem Punktabzug beginnen müssen. Durch den Transfer Füllkrugs sowie dem von Ilia Gruev für 6,5 Millionen Euro zu Leeds United verhinderten die Bremer die ihnen drohende Strafe.

Bremens Vertragsangebot nicht ausreichend für Füllkrug

Der „Sport Bild“ zufolge boten die Werder-Verantwortlichen Füllkrug einen neuen Drei-Jahres-Vertrag mit einer Gehaltserhöhung von 2,5 Millionen auf drei Millionen Euro per Jahr an. Der Kontrakt enthielt jedoch eine Klausel, die den Verein bei ausbleibender Leistung zu einer Kürzung des Gehaltes berechtigt hätte. So hätte der 30-Jährige zehn Prozent weniger verdient, wenn er nicht in der Nationalelf spielen würde oder keine 30 Einsätze in der Saison erreicht hätte.

Die mangelnde Wertschätzung war letztendlich ein Grund für Füllkrug, Bremen zu verlassen und zum BVB zu wechseln. Finanziell profitierte der Klub von der Weser durch den Weggang des Torjägers – und vermied so einen drohenden Punktabzug.