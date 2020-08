Borussia Dortmund: Auch das noch! DAS kann der BVB nun wirklich nicht gebrauchen

Darauf hätte Borussia Dortmund wohl auch verzichten können.

Aufgrund der Corona-Krise hat der BVB in der anstehenden Hinrunde ohnehin schon ein historisch straffes Programm vor der Brust. Jetzt kommt für Borussia Dortmund auch noch eine weitere Reise hinzu.

Supercup: BVB muss zu den Bayern reisen

Wie die DFL überraschend bekanntgab, findet der Supercup zwischen Double-Sieger FC Bayern und Vizemeister Borussia Dortmund am 30. September in München statt. Eigentlich genießt in diesem Duell stets der Pokalsieger oder Vizemeister das Heimrecht.

Dass der Supercup überhaupt am 30. September ausgetragen wird, dürfte bei den Beteiligten herzlich wenig Jubel ausgelöst haben. Auch wenn der Supercup offiziell als Titel zählt, hat er für die Vereine keinen gigantischen Stellenwert.

Supercup - muss das sein?

In den vergangenen Jahren war das Duell zwischen Meister und Pokalsieger bzw. Double-Sieger und Vizemeister stets in der Woche vor dem ersten Pflichtspiel ausgetragen worden. Dadurch hatte die Partie immerhin den Charakter einer attraktiven Generalprobe.

In diesem Jahr hingegen wirkt der Supercup wie eine lästige Pflichtveranstaltung. Speziell die vielen Nationalspieler von FCB und BVB haben von Mitte September bis Weihnachten fast ausnahmslos englische Wochen zu bewältigen. Dass sie nun auch noch an einem Mittwoch zwischen dem zweiten und dritten Bundesliga-Spieltag im Supercup ranmüssen, erscheint mehr als unnötig.

Traditionell hätte Borussia Dortmund immerhin ein Heimspiel zugestanden. Dadurch hätte der BVB sich die Reisestrapazen erspart. Doch die DFL machte dieser Tradition nun einen Strich durch die Rechnung.

BVB mit bayrischer Woche

Und somit findet der Supercup am 30. September in München statt. Wie schon 2012 empfangen die Bayern in jenem Wettbewerb den BVB. Damals gewannen die Münchner 2:1.

Für den BVB stehen dadurch innerhalb weniger Tage zwei Reisen nach Bayern an. Denn am Samstag zuvor ist Borussia Dortmund am 2. Spieltag der Bundesliga beim FC Augsburg zu Gast. (dhe)