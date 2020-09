Borussia Dortmund: Wagner spricht Klartext – „Wird schwer, Bayern zu gefährden“

Borussia Dortmund trifft am Mittwochabend auf den FC Bayern München. Im nationalen Supercup kämpfen die beiden deutschen Schwergewichte um den Titel. Es ist auch ein Fingerzeig darauf, was die Fans in diesem Jahr in der Bundesliga erwartet.

Wird es endlich wieder spannend oder geht Borussia Dortmund wie in den vergangenen Jahren in München wieder kräftig baden? Der neue DAZN-Experte Sandro Wagner hat eine ganz eigene Meinung dazu.

Borussia Dortmund: Dieses Jahr chancenlos – und danach?

In Dortmund träumen sie davon, den Bayern endlich wieder ein Bein stellen zu können. So wie im letzten Jahr im Supercup, als der BVB diesen zum Saisonauftakt gegen den Rivalen aus dem Süden gewinnen konnten.

Doch in der Liga zeichnete sich dann ein ganz anderes Bild. Nach kurzer Herbstkrise zerschoss der Rekordmeister jeden Gegner – inklusive den Schwarzgelben. 0:4 in München, 0:1 zu Hause und am Ende 13 Punkte Rückstand in der Tabelle waren das Ergebnis aus Dortmund Sicht.

Geht es nach DAZN-Experte Sandro Wagner wird sich daran auch in diesem Jahr nichts ändern. „Dortmund hat viele hochtalentierte Spieler, die aber noch etwas brauchen. Aktuell wird es daher sehr schwer, die Bayern über eine Saison hinweg zu gefährden“, erklärte Wagner vor seinem ersten Einsatz bei DAZN im Supercup.

Jedoch glaubt er, dass der BVB wieder oben angreifen könne, wenn die Mannschaft zusammenbleibt. „Wird dieser Kader zusammengehalten, entwickeln sich die jungen Spieler so gut weiter, dann vielleicht in ein, zwei Jahren“, erklärt er.

Wer gewinnt den Supercup?

Auch für das Finalduell sieht Wagner seinen ehemaligen Verein vorne. „Ich denke, Bayern München wird das Spiel gewinnen. Jedoch sicher nicht so deutlich wie in den letzten Wochen und wie es vielleicht einige Leute denken.“

Borussia Dortmund habe in einige Waffen, wie zum Beispiel Gio Reyna, die dem FC Bayern wehtun können. Auch eine etwaige Rückkehr von Kapitän Marco Reus hätte sicherlich eine positive Auswirkung.

Nicht dabei sein werden Jadon Sancho und Roman Bürki. Beide fallen mit einem Atemwegsinfekt auf unbestimmte Zeit aus. Die Münchener müssen zudem auf Neuzugang Leroy Sané verzichten. Alle Informationen zum Spiel bekommst du in unserem Live-Ticker >>> (mh)