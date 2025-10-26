Irritation bei den BVB-Bossen! Star endgültig in Ungnade gefallen?

Niklas Süle sorgte bei Borussia Dortmunds Niederlage gegen den FC Bayern für Gesprächsstoff – und das nicht im positiven Sinne. Der Innenverteidiger, der eigentlich für Stabilität sorgen sollte, enttäuschte mit seiner Leistung. Bereits zur Halbzeit nahm Trainer Niko Kovac Süle beim 1:2 aus dem Spiel – ein klares Signal der Unzufriedenheit.

Die laufende Saison sollte für Süle eine Möglichkeit sein, seinen Vertrag beim BVB zu verlängern. Doch die Chancen auf eine Vertragsverlängerung mit dem Innenverteidiger schwinden. Wie „Bild“ berichtet, sei die Dortmunder Führung entsetzt über die schlechte Form des Abwehrspielers, der sich nicht in Top-Zustand befindet.

Süle wohl ohne Zukunft beim BVB

Die Spielpause in der Champions-League-Partie gegen den FC Kopenhagen wirkt wie eine weitere Warnung. Obwohl die etablierten Innenverteidiger geschont werden könnten, entschied sich Kovac gegen einen Einsatz von Süle. Der einstige Nationalspieler befindet sich laut „Bild“ mittlerweile auf Platz fünf hinter Schlotterbeck, Anton, Bensebaini und Anselmino – und damit weit hinten in der BVB-Hierarchie.

Niklas Süle steht beim BVB unter Druck. Als einer der Spitzenverdiener des Vereins mit bis zu 14 Millionen Euro pro Jahr passt sein Gehalt nicht mehr zu seinen Leistungen. Das soll auch die Vereinsbosse zu einem Umdenken bringen, wie „Sport Bild“ berichtet. Borussias Führung will offenbar nicht mehr auf Süle bauen.

Süle müsste eine außergewöhnliche Steigerung zeigen, um die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Doch die jüngsten Leistungen, besonders gegen die Bayern, haben die Aussichten auf eine Zukunft beim BVB deutlich verschlechtert.

Keine Chance mehr unter Kovac?

Die Kritik an Süle verdeutlicht die hohen Ansprüche des BVB – hier zählt nur kontinuierliche Spitzenleistung. Mit Alternativen wie Schlotterbeck und Anton wird die Luft für den 30-Jährigen zunehmend dünner. Der als Führungsspieler gewünschte Verteidiger muss dringend liefern, um Dortmund von einer weiteren Zusammenarbeit zu überzeugen.

Die Entscheidung über Süles Zukunft wird für den BVB richtungsweisend sein. Die kommenden Wochen dürften zeigen, ob der Innenverteidiger eine Chance auf Neustart hat oder der Verein neue Wege geht. Eins steht fest: Süle muss in Top-Form zurückfinden, wenn er weiter in der Bundesliga für Borussia Dortmund auflaufen will.