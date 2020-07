Bei Borussia Dortmund blieb Julian Schieber (r.) immer im Schatten von Tormaschine Aubameyang (m.). Nun ist er am Karriere-Tiefpunkt angelangt.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Stürmer am Tiefpunkt – jetzt bietet sein Klub ihm sogar Geld, damit er geht

In Nürnberg und Stuttgart war er ein Star, der Wechsel zu Borussia Dortmund wurde zum Bruch in seiner Stürmer-Laufbahn. Jetzt ist Julian Schieber wohl am Tiefpunkt seiner Karriere angelangt.

Mit einem Doppelpack beim legendären 4:4 des VfB in Dortmund hatte er sich 2012 auf den Wunschzettel von Borussia Dortmund geschossen. 6,5 Millionen überwies der BVB nach Stuttgart – doch Schieber wurde im Ruhrgebiet nie glücklich.

Borussia Dortmund: Julian Schieber soll Augsburg trotz Vertrag sofort verlassen

Nach mageren sechs Toren in 57 Spielen (und ¾ des entscheidenden Tores gegen Malaga) verließ er den BVB wieder, landete über Hertha BSC beim FC Augsburg.

Für Borussia Dortmund spielte Julian Schieber sogar im Finale der Champions League. Von Erfolg war seine Karriere beim BVB aber nicht gekrönt. Foto: imago images/Sven Simon

Dort verbrachte der heute 31-Jährige eine nahezu komplette Saison wegen mehreren schweren Verletzungen in der Reha – und die abgelaufene Saison praktisch durchweg auf der Bank.

Augsburg bietet Schieber eine Abfindung, damit er geht

Als wäre das nicht schlimm genug, wird er bei den bayrischen Schwaben nun auch noch gebeten, zu gehen – obwohl sein Vertrag noch bis 2021 läuft. Das berichtet die „Sport Bild“.

Vier weitere Augsburger sollen gehen

Und es wird noch schlimmer: Schieber darf nicht nur trotz laufenden Vertrags ablösefrei wechseln, der FCA bietet ihm sogar Geld, wenn er den Klub im Sommer verlässt.

Dieses bittere Schicksal teilt der „Bulle von Backnang“ laut „Sport Bild“ mit vier weiteren Augsburgern. Auch Daniel Baier, Fabian Giefer, Andreas Luthe und Georg Teigl sollen den Bundesligisten nach Möglichkeit sofort verlassen und bekommen für einen Wechsel eine Abfindung.