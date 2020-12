Borussia Dortmund: Sturmproblem gelöst? Deshalb könnte Zorc Recht behalten

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Einem möglichen Winter-Neuzugang für den Sturm hat BVB-Sportdirektor Michael Zorc bereits einen Riegel vorgeschoben. Er sieht bei Borussia Dortmund keinen Bedarf.

Die Zweifel an dieser Entscheidung waren groß, doch jetzt könnte Michael Zorc Recht behalten. Es gibt bei Borussia Dortmund bereits einen Stürmer, der die Probleme lösen könnte.

Borussia Dortmund: Terzic überrascht mit Tigges

Nach dem Ausfall von Erling Haaland wurden die Rufe nach einem Back-Up wieder lauter, doch reagieren will der BVB nicht. Zorc nannte dafür drei Gründe:

Haaland will immer spielen Moukoko soll keinen Konkurrenten vor die Nase gesetzt bekommen Einen Stürmer dieser Güteklasse kann sich der BVB aktuell nicht leisten

Behält BVB-Sportdirektor Michael Zorc Recht? Foto: imago images/regios24

Trotzdem zweifelten die Fans daran, dass der 16-Jährige Youssoufa Moukoko die Last alleine tragen kann, wenn mit Erling Haaland der etatmäßige Mittelstürmer beim BVB wieder ausfällt.

Dass Borussia Dortmund aber noch andere Optionen in der Hinterhand hat, zeigte sich nun beim Pokal-Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Trainer Edin Terzic zauberte nämlich Steffen Tigges aus dem Hut.

Steffen Tigges blieb ein Tor bei seinem Debüt verwehrt. Foto: imago images/Joachim Sielski

Fans von Tigges-Auftritt begeistert

Der 22-Jährige hat aktuell in der zweiten Mannschaft einen Lauf, erzielte 12 Treffer in 18 Spielen und machte so auf sich aufmerksam. Im DFB-Pokal wurde er nun ins kalte Wasser geworfen und machte seine Sache beim Spiel gegen Braunschweig durchaus ansprechend – nur ein Treffer blieb ihm verwehrt.

Von den Schwarz-Gelben Fans gab es Lob für seinen Auftritt. Hier die Rekationen:

„Der Typ ist einfach Hammer! Torhungrig wie nichts, wofür also einen dritten Stürmer verpflichten wenn wir bereits einen haben?“

„Toller Auftritt von ihm beim Pokalspiel. Man hat ihm seine Motivation angesehen. So muss das sein. Ich hoffe, er bekommt weitere Gelegenheiten im Profibereich.“

„Würde ihn gerne öfter bei der Ersten sehen. Hat es gestern gut gemacht.“

„Starkes Spiel von ihm. Starke Nachwuchsarbeit von Borussia Dortmund, kann ein ganz großer werden. Viel Erfolg weiterhin“

---------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

BVB: Terzic wehrt sich gegen heftige Kritik – „Verlasse mich auf Leute, die mich kennen“

Jadon Sancho: Bittere Nachricht – auf DIESE Unterstützung muss der BVB-Star verzichten

BVB: Fan-Liebling beendet Karriere – DIESE Szene wird immer in Erinnerung bleiben!

---------------

Das sagt Terzic zu Tigges

Edin Terzic, der Tigges die Chance gab, ordnete seinen Auftritt so ein: „Tigges hat ein gutes Spiel gemacht, aber er war enttäuscht, dass er kein Tor gemacht hat. Aber darum ging es nicht. Es ging nur darum, dass er wichtig ist für das Team. Er hat die Wege gemacht, Bälle festgemacht und erobert. Das war wichtig für uns.“

>>> BVB: Mit DIESEN Worten trifft Thomas Delaney den Nagel auf den Kopf

Tigges hat seine Qualität unter Beweis gestellt und sich für weitere Einsätze angeboten. Er könnte sich in Zukunft die Back-Up-Rolle mit Moukoko teilen. (fs)