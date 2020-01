Borussia Dortmund: BVB-Star bricht sein Schweigen und spricht von Abschied – „sehr enttäuscht“

Dortmund. Es ist nicht die Saison des Marcel Schmelzer. Der ehemalige Kapitän von Borussia Dortmund ist zum Bankdrücker geworden – mickrige vier Einsatzminuten sammelte das BVB-Urgestein in der Hinrunde.

Dabei würde Marcel Schmelzer eigentlich gar nicht mehr das Trikot von Borussia Dortmund tragen – wenn es nach ihm gegangen wäre. Wie der 31-Jährige nun dem „Kicker“ verriet, hatte er im vergangenen Sommer bereits alle Vorkehrungen für einen Wechsel getroffen.

Borussia Dortmund: Marcel Schmelzer „sehr enttäuscht“ über verwehrten Wechsel

„Es war von meiner Seite aus alles geklärt mit einem Verein aus dem Ausland, der mir darüber hinaus eine Arbeit als Trainer in einem hoch angesehenen Trainingskomplex ermöglicht hätte – parallel zum Trainings- und Spielbetrieb. Das war für mich damals fast der wichtigste Punkt in den Gesprächen, weil ich nach der Karriere in diesem Bereich arbeiten möchte. Es war ein überaus spannendes Gesamtpaket und passte perfekt.“

Als Kapitän führte Marcel Schmelzer Borussia Dortmund 2017 zum Pokalsieg. Foto: imago images/Laci Perenyi

Doch der Wechsel scheiterte an der Freigabe von Borussia Dortmund. „Man sagte mir deutlich, dass ich in der neuen Saison gebraucht werde. Dass ich eine wichtige Rolle einnehmen soll und als erster Back-up auf der Linksverteidiger-Position eingeplant bin. Das hatte ich zu akzeptieren, auch wenn ich sehr enttäuscht war“, gab Marcel Schmelzer zu. „Weil ich damals schon das Gefühl hatte, dass ich kaum Einsatzchancen erhalten würde. Und so kam es ja auch ...“

Die Versprechungen des BVB erwiesen sich als irreführend. Nicht nur Neuzugang Nico Schulz, auch Achraf Hakimi und Raphael Guerreiro stehen in der Linksverteidiger-Hierarchie vor der BVB-Legende. Im neuen Spielsystem mit drei Innenverteidigern setzt Lucien Favre zudem auf sehr offensivstarke Außenverteidiger – nicht gerade die Paraderolle von Marcel Schmelzer.

Marcel Schmelzer will wechseln, wenn sich nichts ändert

„Ich hatte damals zum ersten Mal das Gefühl, als könne sich meine Hartnäckigkeit im Training endlich auszahlen“, verrät der Ex-Kapitän dem „Kicker“ rückblickend und schaut nun nach vorne. „Umso stärker möchte ich in der Rückrunde noch einmal angreifen.“

Sollte sich nichts an seiner Bankdrücker-Rolle ändern, strebt er im Sommer erneut einen Wechsel an und wünscht sich, dass es diesmal nicht an einer Freigabe scheitert. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga kam für „Schmelle“ aus Liebe zum BVB schon letzten Sommer nicht in Frage.

Es wäre der Abgang einer der letzten Helden der glorreichen Meisterjahre von Borussia Dortmund.