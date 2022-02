Borussia Dortmund verpflichtet Niklas Süle – Stadt reagiert mit Titel-Ansage

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund hat einen echten Transfer-Coup gelandet. Der BVB verpflichtet Niklas Süle vom FC Bayern München ablösefrei.

Im Netz sorgte die Bekanntgabe von Borussia Dortmund für großen Wirbel. Die Stadt Dortmund reagierte gleich mal mit einer Titel-Ansage.

Borussia Dortmund: Nach Süle-Transfer – Stadt mit Titel-Ansage

Borussia Dortmund und Bayern München sind die zwei großen Klubs in Deutschland – wobei die Bayern in den letzten Jahren schon enteilt sind. Der Wechsel von Niklas Süle zum Rivalen kommt da schon etwas überraschend.

Für die Stadt Dortmund ist das Grund genug, um gleich mal eine Ansage rauszuschicken. „In Dortmund ist es nicht wichtig, wo Du herkommst. Hier zählt, wo Du hin möchtest!“, richtete die Stadt Dortmund ihre Worte via Twitter an Niklas Süle.

--------------------------------

Das ist Niklas Süle

Geboren am 03. September 1995 in Frankfurt am main

Wurde in der Jugend von Eintracht Frankfurt, SV Darmstadt und der TSG Hoffenheim groß

In Hoffenheim schaffte er den Durchbruch zu den Profis

2017 legte der FC Bayern München 20 Millionen Euro für Süle auf den Tisch

Im Sommer wird er den Rekordmeister ablösefrei verlassen und nach Dortmund wechseln

--------------------------------

Dann folgte gleich mal die Ansage in Richtung München: „Dortmund will nächste Saison mit einem Titel um den Borsigplatz fahren. Dafür hat ein Spieler Niklas Süle sicher die Qualität und mit einer gelben Wand im Rücken auch die Mentalität.“

In #Dortmund ist es nicht wichtig, wo Du herkommst. Hier zählt, wo Du hin möchtest!

Dortmund will nächste Saison mit einem Titel um den Borsigplatz fahren. Dafür hat ein Spieler Niklas #Süle sicher die Qualität und mit einer gelben Wand im Rücken auch die Mentalität ❤️🤍🖤💛 #BVB https://t.co/zx8rHGiXcL — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) February 7, 2022

-------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

-------------------------------

Borussia Dortmund: Süle als Titelgarant?

Süle also als Titelgarant für den BVB? In der Abwehr hat Borussia Dortmund definitiv Nachholbedarf. Das zeigte nicht nur die 2:5-Pleite gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende.

Niklas Süle weiß, wie man Titel gewinnt. Foto: imago images / imagebroker

Ein Ausrufezeichen gen Süden ist die Verpflichtung von Niklas Süle aber definitiv. In München wird niemand glücklich darüber sein, dass man einen Nationalspieler ablösefrei zum ärgsten Konkurrenten hat ziehen lassen müssen.