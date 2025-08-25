Nach St. Pauli – Borussia Dortmund: BVB-Fan nach heftiger Auseinandersetzung verstorben

Tödliches Drama am ersten Bundesliga-Spieltag! Nach dem 3:3 zwischen dem FC St. Pauli und Borussia Dortmund kam es laut der „WAZ“ zu einer heftigen Auseinandersetzung einzelner Anhänger zweier Fanlager. Für einen BVB-Fan endete diese tödlich.

Der BVB-Anhänger ist am Sonntag (24. August) seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Borussen tun, nun ermittelt die Polizei die genauen Hintergründe.

Todes-Drama nach BVB-Auftakt in Hamburg

Dabei soll ein 22 Jahre alter Hamburger einen 39 Jahre alten Dortmunder so gestoßen haben, dass dieser stürzte, sich hierbei lebensbedrohliche Verletzungen zuzog und im weiteren Verlauf verstarb, teilte die Polizei der „WAZ“ mit.

Nach Angaben der Kriminalpolizei soll der BVB-Fan Anhänger des FC St. Pauli mehrfach belästigt haben, bevor es zu einer Auseinandersetzung kam. Der später identifizierte 22-Jährige habe ihn weggestoßen.

Infolgedessen stürzte der 39-Jährige, schlug mit dem Kopf auf den Boden auf und verlor das Bewusstsein. Umstehende Unbeteiligte übernahmen die Erstversorgung des Mannes und alarmierten die Rettungskräfte. Einen Tag nach dem Unglück verstarb der BVB-Fan in einem Hamburger Krankenhaus.

Festnahme nach tödlichem Streit

Die Personengruppe, die mit dem BVB-Fan aneinandergeraten war, hatte sich umgehend vom Tatort entfernt. Einsatzkräfte ermittelten jedoch eine Anschrift im Stadtteil Eimsbüttel, wo sie auch den 22-Jährigen antrafen und vorläufig festnahmen.

Der Tatverdächtige wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.