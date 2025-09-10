Borussia Dortmund tüftelt an neuem Millionen-Deal – Kasse könnte schon bald klingeln

Geld regiert die Welt – und auch den Fußball. Diese Tatsache musste Borussia Dortmund in diesem Sommer mehrfach feststellen. Gerade im internationalen Vergleich verfügt die europäische Spitze über weitaus umfangreichere finanzielle Mittel, als die BVB-Kassen hergeben. Also war es das mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit?

Geld allein schießt ja bekanntlich keine Tore. Und damit auch genug der Phrasen. Denn trotzdem muss sich Borussia Dortmund intensiv um neue Einnahmequellen bemühen. Und das tut der Verein aktuell. Laut den „Ruhr Nachrichten“ suche man in Dortmund händeringend nach einem neuen Sponsor. Zwar schmückt erst seit diesem Sommer das Vodafone-Logo die Brust des Dortmunder Trikots. Doch im Deal mit dem Telekommunikationsriesen hat sich der BVB ein Schlupfloch offen gelassen.

So erscheint Vodafone als Hauptsponsor von Borussia Dortmund zwar die nächsten fünf Jahre auf Trikots, Aufwärmshirts und Leibchen. Allerdings setzte der Verein in Verhandlungen durch, dass sämtliche Trainingsbekleidung unberührt vom Vodafone-Logo bleibt. Die freie Werbefläche auf Trainingsshirts und -jacken soll ebenfalls vermarktet werden. Oder besser: Sollte bereits vermarktet sein.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ weiter berichten, wollten die BVB-Verantwortlichen bereits zum Trainingsstart den passenden Sponsor präsentieren. Noch konnte allerdings kein Partner gefunden werden, dessen Profil zu den Vereinswerten von Borussia Dortmund passt. Gespräche führe der Verein mit mehreren Unternehmen parallel.

Platz neben „PlutoTV“

So könnte schon bald neben dem Ärmelsponsor „PlutoTV“ ein weiteres Firmenlogo die Trainingskleidung der Borussia zieren. Mehreinnahmen, die der Verein dringend gebrauchen kann, auch wenn diese nicht ganz so üppig ausfallen dürften wie die 30 Millionen Euro an Sponsorengeld von Vodafone pro Jahr.

Als Verein mit internationalen Ambitionen misst sich Borussia Dortmund schon längst auf dem europäischen Fußballmarkt. Das stetige Wettbieten auf Spieler und steigende Transfersummen gehören hier zum guten Ton. Daher dürfte ein neuer Sponsor der BVB-Kasse nach diesem Transfersommer sehr gelegen kommen.