Borussia Dortmund: Gute Nachrichten vor Gipfeltreffen! ER ist zurück

Dortmund. Das sind gute Neuigkeiten für Borussia Dortmund vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern München.

Im Heimspiel gegen den Rekordmeister kann Borussia Dortmund endlich wieder auf einen lang vermissten Spieler zurückgreifen.

Borussia Dortmund: Can wieder im Mannschaftstraining

Es war eine Schocknachricht kurz vor dem Derby vor zwei Wochen. Emre Can wurde positiv auf Covid-19 getestet. Der gelernte Mittelfeldspieler begab sich umgehend in Quarantäne, während Borussia Dortmund vor einem vermeintlichen Abwehrproblem stand.

Zuletzt spielte Can in Hoffenheim. Foto: imago images/HJS

Kurz zuvor hatte man – bereits ohne den da gesperrten Can - bei Lazio Rom mit 1:3 verloren und Missmut drohte sich bei den Schwarzgelben breit zu machen. Seitdem gab es beim BVB einen leichten Umschwung.

Vier Siege, kein Gegentor – so lautet die Bilanz der Borussia seit dem Derby. Nun steht das Gipfeltreffen gegen die Bayern an. Pünktlich zum Spitzenspiel bekommt Lucien Favre weitere Verstärkung für seine Defensive.

Can ist wieder da

Am Donnerstag meldet sich Can im Mannschaftstraining des BVB zurück. Zusammen mit seinen Kollegen absolvierte er die erste Einheit, seit Bekanntwerden seines positiven Testergebnisses. Ob beim Ball-Hochhalten, Technik-Übungen oder im Trainingsspiel, Can wirkte voller Euphorie.

+++ Borussia Dortmund zaubert in Brügge – doch DAS darf dem BVB gegen die Bayern auf keinen Fall passieren +++

Seinen Trainer wird es auch freuen, denn obwohl sich die Dortmunder Defensive zuletzt stabil wie lange nicht präsentierte, verleiht der Nationalspieler der Aufstellung von Lucien Favre nochmal etwas mehr Qualität.

Can wieder da – was ist mit Hummels?

Favre hatte zuletzt wieder auf eine Viererkette in der Abwehr umgestellt. Gegen Brügge fehlte neben Can auch Mats Hummels. Daher nahm in der Innenverteidigung Axel Witsel an der Seite von Manuel Akanji Platz. Auch wenn der Belgier seine Sache gut machte, wird Favre hoffen, dass die Kranken und Verletzten bis Samstag wieder einsatzfähig sind.

Während sich bei Can nach zwei Wochen Pause die Frage nach der Fitness stellt, ist bei Mats Hummels weiterhin unklar, ob er nach seiner Verletzung wieder auflaufen kann. Dabei hatte sich der Verteidiger zuletzt noch sehr optimistisch geäußert >>> (mh)