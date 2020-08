Borussia Dortmund: BVB-Fans geschockt! Plötzlich steht fest, dass...

Borussia Dortmund trifft am ersten Spieltag der Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach.

Bei diesem Anblick rieben einige Fans von Borussia Dortmund sich verwundert die Augen.

Noch vor wenigen Tagen hatte die Deutsche Fußball-Liga bekanntgegeben, dass die Partie zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach das Eröffnungsspiel der kommenden Saison wird. Eigentlich eröffnet der Meister der Vorsaison eine neue Spielzeit.

Borussia Dortmund gegen Gladbach jetzt doch erst am Samstagabend

Doch die DFL wollte dem FC Bayern nach dem Einzug ins Finale der Champions League ein paar zusätzliche Tage zur Regeneration gönnen. Das Spiel zwischen den Münchnern und dem FC Schalke hätte daher am Montagabend stattfinden sollen.

Jetzt die Rolle rückwärts! Am Freitagnachmittag terminierte die DFL die ersten acht Spieltage genau, und Fans von Borussia Dortmund mussten staunen. Die Partie des BVB gegen Gladbach steigt nun am Samstagabend. Stattdessen eröffnen die Bayern und Schalke nun doch die Saison.

Bundesliga - 1. Spieltag

Freitag, 18.09, 20.30 Uhr

FC Bayern - Schalke

Samstag, 19.09., 15.30 Uhr

E. Frankfurt - Bielefeld

U. Berlin - Augsburg

Köln - Hoffenheim

Bremen - Hertha BSC

Stuttgart - Freiburg

18.30 Uhr

Dortmund - Gladbach

Sonntag, 20.09, 15.30 Uhr

Leipzig - Mainz

18 Uhr

Wolfsburg - Leverkusen

Bayern verzichten auf Regenration

Wie die DFL mitteilte, verzichten die Bayern freiwillig auf die zusätzliche Regeneration und setzen gerne die Tradition fort, nach der der Meister die Saison eröffnet.

Kann der BVB die Bayern ärgern?

Der FC Bayern strahlt im Kalenderjahr 2020 eine enorme Dominanz aus. Bislang verloren die Münchner in diesem Jahr kein einziges Spiel.

Wenn die Bayern auch in der kommenden Saison derart dominant auftreten, wird es für Borussia Dortmund äußerst schwer, um den Titel mitzuspielen. Einzig wenn die Bayern wie in den beiden Vorjahren in der Hinrunde schwächeln sollten, würde sich für den BVB eine Chance bieten.