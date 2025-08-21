Gibt Kehl jetzt Vollgas? Borussia Dortmund schielt nach Italien

Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart haben Interesse an Matias Soule von der AS Rom. Laut „tuttomercatoweb.com“ prüfen beide Bundesligisten eine Verpflichtung des 22-jährigen Argentiniers. Verantwortliche von Borussia Dortmund sollen bereits Kontakt mit der Roma aufgenommen haben, ein offizielles Angebot jedoch noch nicht abgegeben.

Der VfB Stuttgart führt Soule bislang nur auf der Wunschliste. Der Rechtsaußen war im letzten Sommer für 26 Millionen Euro von Juventus Turin nach Rom gewechselt. Dort hat er noch einen Vertrag bis 2029. Die AS Rom fordert aktuell eine Ablöse von über 30 Millionen Euro für den jungen Argentinier. Ist Borussia Dortmund in der Lage und bereit, dies zu zahlen?

Borussia Dortmunds Interesse an Soule

Borussia Dortmund beobachtete Soule bereits vor seinem Wechsel zur Roma. Schon damals berichteten „Gazzetta dello Sport“ und Transfer-Experte Fabrizio Romano über ein starkes Interesse. Auch der FC Bayern und RB Leipzig hatten den talentierten Angreifer auf dem Zettel.

In der ersten Saison bei der Roma blieb Soules Ausbeute hinter den Erwartungen zurück. In 39 Pflichtspielen erzielte er nur fünf Tore und stand lediglich 24-mal in der Startelf. Bei Juventus Turin hatte er mit elf Treffern und drei Vorlagen zuvor deutlich überzeugt.

Soule-Wechsel nach Bailey-Leihe?

Nach dem Zugang von Leon Bailey dürfte die Roma bereit sein, Soule in diesem Transferfenster abzugeben. Bailey wurde am Mittwoch (20. August) als Leihspieler vorgestellt. Der frühere Leverkusener hat bei der Roma die Chance auf einen dauerhaften Verbleib, da der Klub eine Kaufoption besitzt.

Borussia Dortmund könnte Soule somit verpflichten, um seine Offensive weiter zu verstärken. Gleiches gilt für den VfB Stuttgart, der den Spieler ebenfalls ins Visier genommen hat. Ob sich einer der Bundesligisten durchsetzt, bleibt abzuwarten.

