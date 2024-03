BVB-Fans reiben sich die Hände – echter Knaller steht bevor

Nanu, was ist das denn? Spitzfindige BVB-Fans haben im Videospiel EA Sports FC 24 ein neues BVB-Trikot entdeckt. Eine Version, die vermutlich bald sogar in die Läden kommt, denn das 50-jährige Stadion-Jubiläum steht an.

Borussia Dortmund plant zu diesem besonderen Anlass offenbar ein Sondertrikot – und wie das aussehen könnte, ist jetzt schon mal ungewollt an die Öffentlichkeit geraten. Die BVB-Fans lecken sich jetzt schon die Finger.

Borussia Dortmund: Sondertrikot zum 50-jährigen Stadion-Jubiläum

Sondertrikots lösen bei Fans immer wieder einen großen Hype aus und sind extrem beliebt. Sie sind nur kurz erhältlich und meist auch nur in geringerer Stückzahl – damit werden sie für Trikotjäger zu echten Trophäen.

Kein Wunder also, dass es bei den BVB-Fans jetzt schon kribbelt. Es wird nämlich offenbar ein neues Sondertrikot geben. Am 2. April 2024 feiert der Signal Iduna Park seinen 50. Geburtstag – und zu diesem Anlass gibt’s wohl ein passendes Trikot, dass eine Hommage an den „Tempel“ ist.

Sieht SO das neue Sondertrikot aus?

Schon Anfang März kündigte der BVB an, dass das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (6. April) „ganz im Zeichen des Jubiläums“ stehen wird. Ein Sondertrikot wäre also nicht gerade eine große Überraschung. Überraschend ist da schon eher, dass jetzt das mutmaßliche Design über das Videospiel EA FC 24 ans Licht gekommen ist.

Dort haben spitzfindige Fans jetzt in den Spieldaten ein neues BVB-Trikot ausgemacht. Es ist an den Ärmeln und an den Seiten Gelb und in der Mitte hat es einen großen schwarzen Balken. Darauf sind die Umrisse des Signal Iduna Parks zu sehen. Diese Aufnahmen decken sich mit den Informationen der Seite „Footy Headlines“, die für ihre Trikot-Leaks bekannt sind.

Es wäre tatsächlich nicht das erste Mal, dass ein Trikot über das Videospiel an die Öffentlichkeit gelangt. Schon im Juli war dort Florian Wirtz in einem bis dato nicht-veröffentlichten Leverkusen-Trikot zu sehen.