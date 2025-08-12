Transfer-Flirt mit der Konkurrenz einig! BVB bei Wunschspieler ohne Chance?

Mit Jobe Bellingham und Patrick Drewes hat Borussia Dortmund in diesem Sommer erst zwei externe Neuzugänge begrüßen können. Trotz namhafter Abgänge halten sich die BVB-Bosse weiterhin bedeckt und sondieren den Markt. Bei vielen Spielern handelte sich Schwarz-Gelb eine Absage ein, viele Akteure konnte oder wollte der BVB nicht für sich gewinnen.

Dieses Szenario droht nun ein weiteres Mal. Denn bei Wunschstürmer Fabio Silva ist kein Wechsel in Sicht. Stattdessen ist es ausgerechnet RB Leipzig, die bei dem Portugiesen auf das Gas drücken. Schnappen die Sachsen dem BVB den nächsten Spieler weg?

BVB droht nächste Transferschlappe

In den vergangenen Jahren gab es so manches Top-Talent und so manchen vielversprechenden Spieler, der bei Schwarz-Gelb und den roten Bullen auf dem Zettel war. Die beiden Konkurrenten lieferten sich schon einige Transferduelle – so ist es auch in diesem Sommer.

Konkret geht es um Silva, den beide Bundesligisten gerne verpflichten würden. Laut „Sky“ habe der BVB dem jungen Stürmer einen Fünfjahresvertrag vorgelegt. Die Dortmunder sehen in ihn den perfekten Back-Up für Serhou Guirassy.

Doch nun die bittere Wende: Silva soll sich laut „Sky“ mit Leipzig bereits einig sein. Die Parteien hätten alle Konditionen ausgehandelt und Silva stehe einem Wechsel zu den roten Bullen sehr offen gegenüber.

Ablöseforderungen werden zum Knackpunkt

Laut übereinstimmenden Medien aus Italien habe sich Borussia Dortmund vorerst aus dem Poker um Silva zurückgezogen. Der Grund: Die ausgerufene Ablösesumme seitens der Wolverhampton Wanderers. Der Premiere-League-Klub soll ein Gesamtpaket in Höhe von 30 Millionen Euro für den 23-Jährigen aufgerufen haben. Zu viel für den BVB – das dritte Angebot sei von den Wolves sofort abgelehnt worden.

Doch auch für Leipzig sind die 25 bis 30 Millionen noch zu viel, auch RB möchte nicht so viel zahlen. So bleibt es abzuwarten, ob Silva am Ende in der Bundesliga landen wird. In dem Fall wäre Leipzig der wahrscheinlichere Klub, während sich der BVB schon nach Alternativen umschaut.