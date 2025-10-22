Großer Jubel bei Schwarz-Gelb – darauf haben die BVB-Fans lange gewartet

Borussia Dortmund gelingt der nächste ganz wichtige Erfolg in der Champions League: Beim FC Kopenhagen siegte die Mannschaft von Niko Kovac verdient mit 4:2 und geht damit einen weiteren Schritt in Richtung K.o.-Phase.

Doch der Sieg gegen die Dänen war nicht die einzige gute Nachricht für Borussia Dortmund. Denn der BVB hatten auch über das Ergebnis hinaus allen Grund zur Freude. Denn die Sommer-Neuzugänge scheinen endlich in Fahrt zu kommen.

BVB feiert Bellingham und Silva

Noch am Wochenende war er der große Unglücksrabe als er das 2:0 für den FC Bayern unfreiwillig vorbereitet hatte. Jetzt wird Jobe Bellingham viel umjubelt. Denn der Mittelfeldspieler, der im Sommer für knapp 30 Millionen Euro vom FC Sunderland nach Deutschland gewechselt war, erwischt in Kopenhagen einen Sahnetag.

Der 20-Jährige bereitete sowohl das zwischenzeitliche 1:0 von Felix Nmecha als auch das 4:2 von Fabio Silva vor. Für den Portugiesen war es das erste Tor für den neuen Arbeitgeber. Nach seiner Verletzung kämpfte er sich zuletzt immer mehr heran und konnte nun seinen ersten großen Höhepunkt im BVB-Dress feiern.

In Kopenhagen lieferten die Neuzugänge mächtig ab. Auch Carney Chukwuemeka, der zuletzt nicht so viele Minuten auf dem Platz stand, kam wieder zum Einsatz und legte gleich einen Treffer auf. Das 3:1 bereitete er stark vor.

Anselmino feiert Comeback

Doch damit nicht genug: Auch rund um den vierten Sommer-Neuzugang gab es erfreuliche Nachrichten. Aaron Anselmino stand erstmals seit seinem vielversprechenden Debüt gegen Union Berlin (3:0) wieder auf dem Platz. Nach seiner BVB-Premiere fehlte er zuletzt knapp fünf Wochen aufgrund von muskulären Problemen. In Kopenhagen kam er wenige Minuten vor Schluss in die Partie, feierte seine Rückkehr und sein Champions-League-Debüt für Schwarz-Gelb.

Der Abend in Kopenhagen stand im Zeichen der Neuzugänge! Nachdem es in den ersten Wochen der neuen Saison für alle Transfers alles andere als gut lief und sich sowohl d9e Spieler als auch die BVB-Bosse einiges anhören mussten, scheinen Bellingham, Silva und Co. nun langsam in Fahrt zu kommen. Ein gutes Zeichen für Schwarz-Gelb, das für die kommenden Aufgaben Hoffnung macht!