Transfer-Alarm beim BVB! Platzt der sicher geglaubte Deal doch noch?

Am Dienstag (26. August) hat Borussia Dortmund den dritten Neuzugang des Sommers verkündet: Mit Carney Chukwuemeka bleibt ein alter Bekannter nun langfristig in Dortmund. Mit Aaron Anselmino soll rasch BVB-Neuzugang Nummer vier folgen.

Und eigentlich wollte Borussia Dortmund noch vor dem Spiel gegen Union Berlin (Sonntag, 31. August, 17.30 Uhr) einen Transfer-Hattrick landen. Fabio Silva soll als neuer Stürmer kommen. Es schien alles klar, doch plötzlich droht Silva dem BVB durch die Lappen zu gehen.

Fabio Silva doch nicht zum BVB?

Jetzt wird es noch einmal richtig heiß! Zwischen Silva und Schwarz-Gelb ist sei Tagen alles klar, auch mit den Wolverhampton Wanderers seht eine Einigung kurz bevor. Der Wechsel von Silva zum BVB ist also nur eine Frage der Zeit. Oder eben doch nicht?

Plötzlich funkt die AC Mailand dazwischen. Die Rossoneri sollen den Transfer von Silva zum BVB laut italienischen Medien verhindern wollen und selbst bei den Portugiesen zu schlagen. Erst vor Kurzem hatte sich der Transfer von Victor Boniface von Bayer Leverkusen zu Mailand aufgrund von körperlichen Problemen des Angreifers zerschlagen.

++ Fans sind sich sicher! Deutet Borussia Dortmund HIER schon den nächsten Transfer an? ++

Nun haben die Italiener also Silva ins Visier genommen. Die Mailänder sollen fest entschlossen sein, den Transfer in letzter Sekunden durchzubekommen. Demnach würden die Verhandlungen mit Silva und Wolverhampton intensiv laufen.

Mailand geht in die Vollen

Der 23-Jährige soll plötzlich das Top-Ziel der Rossoneri sein. Mailand tue alles, um den Deal schnellstmöglich über die Bühne bringen zu können, heißt es. Der BVB ist stattdessen noch mit den letzten Details zu dem Anselmino-Transfer beschäftigt. Jetzt muss parallel auch bei Silva schnell handeln. Anderenfalls droht die nächste Transfer-Schlappe.

Weitere News:

In den vergangenen Wochen hatte der BVB schon bei so manchem Transfer das Nachsehen. Dies möchten die Klubbosse bei Silva unbedingt verhindern. Sie sehen in dem jungen Portugiesen den perfekten Back-up für Serhou Guirassy. Dazu könnten beiden auch gemeinsam als Doppel-Spitze fungieren.