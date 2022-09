Borussia Dortmund: „Er nervt“ – Delaney verteilt verbale Ohrfeige an BVB-Star

Borussia Dortmund mittendrin: Die Gruppe G in der Champions League ist die Gruppe der alten Bekannten. Nach dem Wiedersehen mit Erling Haaland, Ilkay Gündogan und Manuel Akanji trifft der BVB schon bald auf einen weiteren alten Weggefährten: Thomas Delaney.

Drei Jahre schnürte er die Schuhe für Borussia Dortmund, bevor er sich letztes Jahr nach Spanien verabschiedete. Vor dem ersten Wiedersehen lobt er den BVB in den höchsten Tönen. Zu Jude Bellingham hat er ganz besondere Worte.

Borussia Dortmund: Delaney spricht über Bellingham

Für kaum jemanden dürfte sich die Auslosung in der Champions League so verrückt angefühlt haben wie für Thomas Delaney. Mit Sevilla geht es gegen seine Heimatstadt, gegen den FC Kopenhagen, wo er zehn Jahre spielte und den Sprung in den Profifußball schaffte – und obendrein gegen den BVB.

Drei der vier Profiklubs, für die Delaney in seiner Karriere spielte, in einer UCL-Gruppe. Nur Werder Bremen fehlt. An seine Dortmunder Zeit hat der Däne offenbar beste Erinnerungen.

BVB: Delaney hat keine Lust, gegen Bellingham zu spielen

In einem klubeigenen Interview lobt Delaney im Sevilla-Trikot den BVB in höchsten Tönen. „Ich habe ausschließlich gute Erinnerungen an die Stadt und das Stadion“, sagt der 31-Jährige. Auf ein Duell hat er aber allerdings gar keine Lust.

„Ich habe es geliebt, mit Jude Bellingham zu spielen. Und ich werde es hassen, gegen ihn spielen zu müssen“, lacht Delaney. „Er hat diese Gier, die du brauchst, um auf dem höchsten Level zu spielen.“

„Als Gegner ist er sehr, sehr nervig“

Im positivsten Sinne sagt er über seinen einstigen Nebenmann: „Er nervt. Er geht die ganze Zeit an die Grenze, versucht zu provozieren und dich aus der Fassung zu bringen.“

Bei Borussia Dortmund spielten sie zusammen, nun gegeneinander: Jude Bellingham (l.) und Thomas Delaney. Foto: imago images/Sven Simon

„Es wird spannend, ihn wiederzusehen. Ich sehe in ihm den Teamplayer, der alles für seine Mannschaft tut und dafür auch rote Linien überschreitet. Als Gegner ist er glaube ich sehr, sehr nervig“, befürchtet Delaney.

Das Duell zwischen dem Youngster von Borussia Dortmund und seinem einstigen Teamkollegen steht am 5. Oktober (21 Uhr) an. Zunächst in Sevilla. In Dortmund gastiert Delaney mit Sevilla eine Woche später.

BVB: Bellingham-Tor reicht in Manchester nicht

Nervig war Jude Bellingham bereits für Manchester City. Beim Gastspiel in seinem Heimatland (1:2) lieferte der Engländer wie alle Borussen ein starkes Spiel ab, sorgte für den Dortmunder Führungstreffer. Dass der am Ende nicht reichte, lag natürlich an Erling Haaland. Hier mehr.

