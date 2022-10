BVB – Sevilla: Gute Nachricht vor CL-Duell! Star vor Rückkehr

Nach dem „Klassiker“ in der Bundeliga ist Borussia Dortmund in der Champions League gefordert. Dort kommt es am Dienstag ab 21 Uhr zum Rückspiel zwischen BVB – Sevilla.

Und vor der Partie BVB – Sevilla gibt es gute Nachrichten für Trainer Edin Terzic. Der Chefcoach darf sich auf die Rückkehr eines Leistungsträgers freuen. Dafür ist der Einsatz eines anderen BVB-Stars noch fraglich.

BVB – Sevilla: Star vor Rückkehr

Die Stimmung bei Borussia Dortmund ist aktuell gut. Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den FC Bayern gehen die Schwarzgelben motiviert in den 4. Champions-League-Spieltag. Zum Rückspiel der Königsklasse kommt es zum Duell gegen den FC Sevilla.

Vergangene Woche gewann der BVB im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan dank einer starken Leistung mit 4:1 gegen die Andalusier. Cheftrainer Terzic darf sich jetzt auf einen Rückkehrer freuen.

Wie BVB-Coach Edin Terzic am Montag (10. Oktober) auf der Pressekonferenz bekanntgab, steht Torhüter Gregor Kobel vor seinem Comeback nach auskuriertem Muskelfaserriss. Gegen Bayern saß der Schweizer wieder auf der Bank und konnte auch problemlos am Training teilnehmen. Für die Partie BVB – Sevilla wird der 24-Jährige womöglich wieder für Alexander Meyer ins Tor gehen.

Fragezeichen hinter Marco Reus

Ein großes Fragezeichen gibt es allerdings noch hinter einem Einsatz von Marco Reus. Der BVB-Kapitän hat zwar seine Sprunggelenksverletzung aus dem Derby gegen Schalke (1:0) überstanden, musste zuletzt jedoch aufgrund eines Infekts passen.

Am Sonntag fehlte Reus dann erneut im Training. Die Partie BVB – Sevilla könnte für den Nationalspieler wohl noch zu früh kommen. Ob Reus dann am Sonntag zum Topspiel der Bundesliga gegen Union Berlin spielen kann, wird sich zeigen.

Und Terzic wird gegen die Andalusier auch wieder auf Mats Hummels zurückgreifen können. Der Routinier musste gegen Bayern aufgrund von Kreislaufproblemen zur Halbzeit ausgewechselt werden. Ebenfalls eine Option für das CL-Duell: Giovanni Reyna, der nach seiner Zerrung in den Kader zurückkehren könnte.