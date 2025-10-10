Borussia Dortmund in Alarmbereitschaft! Guirassy zum Schnäppchenpreis zu haben?

Borussia Dortmund könnte im kommenden Sommer vor einer bitteren Herausforderung stehen. Denn es droht der bittere Abgang eines Leistungsträgers. Für Schwarz-Gelb wäre es ein herber Schlag.

Denn Torjäger und BVB-Lebensversicherung Serhou Guirassy wird dank einer Ausstiegsklausel für europäische Topklubs attraktiver. Ein Wechsel zum reduzierten Preis scheint nicht ausgeschlossen, was bei Borussia Dortmund für Unruhe sorgen könnte.

BVB-Star Guirassy zum Schnäppchenpreis zu haben?

Wie „Sky“ berichtet, wird Guirassy nach der laufenden Saison durch seine Ausstiegsklausel deutlich günstiger. Statt der bisher veranschlagten 60 bis 75 Millionen Euro könnten interessierte Vereine den 29-Jährigen für eine niedrigere Summe verpflichten. Für den BVB wäre er dann schwer zu halten, da dieser vertraglich gebunden ist.

Prominente Klubs wie der FC Barcelona beobachten die Situation bereits intensiv. Trainer Hansi Flick gilt bei den Katalanen als großer Fan von Guirassy. Gut möglich, dass weitere Spitzenvereine in den kommenden Wochen in das Rennen um den Dortmunder Topstürmer einsteigen.

Guirassys Vertrag beim BVB läuft noch bis 2028. Dennoch bietet die Klausel für Dortmund wenig Schutz, sollte der Torjäger im Sommer wechseln wollen. Seine starke Form und die niedrige Ausstiegssumme machen ihn zu einem begehrten Ziel für Europas Elite.

Lockt Flick Guirassy nach Barcelona?

Borussia Dortmund muss sich auf einen harten Konkurrenzkampf einstellen. Guirassy ist eine echte Größe im BVB-Angriff, doch finanzkräftige Interessenten könnten der Entscheidungsfreiheit der Schwarz-Gelben Grenzen setzen. Barca bleibt ein heißer Kandidat für einen möglichen Transfer.

Ob der BVB Guirassy halten kann, wird auch davon abhängen, wie offensiv andere Topklubs im Sommer in die Verhandlungen einsteigen. Klar ist: Der BVB muss sich auf einen heißen Transfersommer und mögliche Alternativen vorbereiten, falls der Guineer tatsächlich den Weg Richtung internationaler Bühne sucht.