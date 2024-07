Borussia Dortmund macht Guirassy-Hammer offiziell – Fans stellen sich jetzt nur eine Frage

Was lange wird, wird endlich gut: Serhou Guirassy ist Borusse. Der Ex-Stuttgarter wechselt nach langem Hin und Her doch zu Borussia Dortmund! Das hat der Revierklub am Donnerstagnachmittag (18. Juli) offiziell gemacht.

Damit haben die BVB-Bosse ihren neuen Top-Stürmer gefunden. Der Angreifer machte mit starken Leistungen in Stuttgart auf sich aufmerksam – jetzt hat Borussia Dortmund zugeschnappt. Allerdings wirft der Transfer für die Borussen-Anhänger auch einige Fragen auf.

Borussia Dortmund stellt neuen Top-Stürmer vor

Das Transfer-Wirrwarr ist beendet, der Wechsel offiziell! Guirassy ist offiziell ein Dortmunder. Der Angreifer hat bei den Westfalen einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Der BVB überweist für ihn rund 18 Millionen Euro an den Neckar – Guirassy hatte sich in Stuttgart eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag gesichert.

„Serhou auf seine Qualitäten im Abschluss zu reduzieren, wäre falsch. Zwar wird er als Stürmer natürlich an seinen Toren gemessen. Darüber hinaus zeigt die Rolle, die er im Anlaufen von Gegenspielern übernimmt, aber deutlich auf, dass er sich selbst als echter Teamplayer definiert“, erklärt BVB-Geschäftsführer Lars Ricken über den neuen Stürmer.

Schon in der vergangenen Woche sollte der Deal über die Bühne gehen. Doch bei dem obligatorischen Medizincheck hat man eine unbekannte Knieverletzung festgestellt. Daraufhin stand der Transfer arg auf der Kippe. Guirassy unterzog sich weitere Untersuchungen bei Spezialisten. Diese ergaben, dass bei dem 28-Jährigen keine OP nötig sei und sich seine Ausfallzeit somit im Rahmen hält.

Guirassy wird BVB vorerst fehlen

Dennoch ist der Transfer für den BVB nicht ganz risikofrei, die Verletzung könnte durchaus zum Problem werden. Denn Guirassy wird nicht nur die gesamte Vorbereitung verpassen, sondern laut „Bild“ auch mindestens die ersten drei Spieltage und das Pokalspiel. Die Fans stellen sich daher die Frage, wie schnell eine echte Option für die Elf von Nuri Sahin werden kann.

„Guirassy wird nun zunächst einige Wochen lang ein individuelles Aufbauprogramm absolvieren und den Einschätzungen der Ärzte zufolge noch im Sommer einsatzfähig sein können“, heißt es vonseiten des BVB. Wann genau er wieder auf dem Rasen stehen kann, hängt jedoch von seinem Rehaverlauf ab.