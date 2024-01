Borussia Dortmund: Weg frei für den BVB? Klub zieht Option – Star könnte sofort kommen

Nicht nur bei Jadon Sancho, auch auf der Suche nach einem Linksverteidiger will Borussia Dortmund diesen Winter Nägel mit Köpfen machen. Nun könnte der Weg frei sein, einen heißen Kandidaten an Land zu ziehen.

Sergio Reguilon steht weit oben auf der Wunschliste von Borussia Dortmund. Er war jüngst noch an Manchester United verliehen. Nun zieht sein Klub Tottenham Hotspur eine Vertrags-Option und bricht die Leihe vorzeitig ab. Wohl wegen des Interesses anderer Vereine. Schlägt der BVB zu?

Borussia Dortmund: Sergio Reguilon kann kommen

30 Millionen Euro legte Tottenham 2020 für den Linksverteidiger auf den Tisch. Nach einer soliden ersten Saison stagnierte die Beziehung. Der Spanier wurde erst an Atletico Madrid verliehen, dann an Manchester United. Nun ist er vorzeitig zurück in London. Die Spurs haben eine Option im Leih-Vertrag zur vorzeitigen Rückkehr gezogen. Allerdings wohl nicht, um ihn selbst spielen zu lassen.

>> Borussia Dortmund: Emre Can gesteht Kapitäns-Fehler – „Muss anders sein“

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Gerüchten zufolge wurde die Leihe wegen des Interesses anderer Klubs an Reguilon abgebrochen. Die Aussicht, den 27-Jährigen endgültig abzugeben und eine Ablöse zu kassieren, habe den Premier-League-Klub zu diesem Schritt bewegt. Es gilt als offenes Geheimnis, dass der BVB am Spanier interessiert ist. Nun wäre der Weg für eine Verpflichtung frei.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Weil Sergio Reguilon in dieser Saison nur für Manchester und noch nicht für seinen eigentlichen Arbeitgeber Tottenham gespielt hat, kann er noch für einen weiteren Verein eingesetzt werden. Borussia Dortmund sucht händeringend nach einer Alternative für den bislang schwachen Ramy Bensebaini – nach zahlreichen Sommer-Abgängen ist die linke Defensive in Dortmund stark unterbesetzt.