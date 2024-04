Borussia Dortmund: Terzic mit Andeutung! Bahnt sich eine große Überraschung an?

Bei Borussia Dortmund geht es Schlag auf Schlag! Nach der bitteren 1:2-Pleite im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid geht es für den BVB in der Bundesliga im Borussen-Duell gegen Mönchengladbach weiter. An diesem Wochenende will die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic am besten den 4. Platz in der Tabelle zurückerobern.

Gegen die Gladbacher könnte es bei Borussia Dortmund auch zu einer großen Überraschung kommen. Terzic deutete nämlich an, wer vermutlich nach mehreren Monaten sein Startelf-Comeback feiern könnte.

Borussia Dortmund: Terzic mit großer Andeutung

Es sind mittlerweile neun Pflichtspiele in Folge ohne Treffer für Niclas Füllkrug. Der Angreifer erlebt derzeit eine bittere Torflaute. Kostet ihm das vielleicht sogar bald die Startelf? „Wenn du Stürmer von Borussia Dortmund bist und neun Spiele lang nicht getroffen hast, dann ist das natürlich ein Thema in der Öffentlichkeit“, weiß auch sein Trainer Terzic. „Er weiß, dass wir auf seine Tore angewiesen sind.“, so der BVB-Coach weiter. Der letzte Treffer liegt zwei Monate zurück.

Wird es dann vielleicht Zeit, vorne eine Änderung vorzunehmen? Sebastien Haller machte Terzic für das Borussen-Duell am Samstag (13. April, 15.30 Uhr) große Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz.

Der Trainer sei „glücklich, dass er beschwerdefrei ist“ und fügte anschließend hinzu: „Wir wollten, dass er schnell wieder in den Rhythmus kommt. Jetzt hat er in den letzten Wochen richtig gut trainiert. Er wurde eingewechselt und hat es gut gemacht. Er ist nicht weit weg von der Startelf.“

Haller oder Füllkrug in der Startelf?

Ob es bereits gegen Gladbach der Fall sein wird? Oder bekommt Füllkrug bei Borussia Dortmund eine weitere Chance, endlich wieder zu treffen? Terzic ist sich sicher, dass diese Torflaute bald ein Ende haben wird. „Wenn man sich in den Dienst der Mannschaft stellt, wird es auch mit den Toren klappen. Wenn man sich alle Spiele in der Champions League anschaut: Da waren wenig überragende Spiele von Mittelstürmern dabei. Die Neuner haben es nicht leicht, Niclas auch nicht. Aber er arbeitet sehr intensiv und wird diese Phase überstehen.“

Für Haller wäre es der erste Startelf-Einsatz seit dem 16. September 2023.

Weiterhin bangen muss der BVB um Donyell Malen. Der zuletzt verletzte Niederländer werde am Freitag (12. April) wieder mit der Mannschaft trainieren. „Donny hat elf Tore in der Liga für uns erzielt, und wir hoffen, dass er im Saisonendspurt da anknüpfen kann. Er kann mit seiner Qualität den Unterschied ausmachen“, so Terzic. Noch ist unklar, ob es für Malen gegen Gladbach reichen wird.