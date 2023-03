Borussia Dortmund: Keine Chance! Sebastien Haller schmettert BVB-Wunsch eiskalt ab

Alle bei Borussia Dortmund freuen sich darüber, dass Sebastien Haller seit Anfang Januar wieder auf dem Platz steht. Über eine so frühe Rückkehr nach der Hodenkrebs-Diagnose haben nicht viele mitgerechnet.

Dass es auf Anhieb mit dem Tore schießen nicht klappt, war den Verantwortlichen von Borussia Dortmund auch bewusst. Nun kommt aber die Länderspielpause dazwischen und der BVB hatte einen Wunsch an Haller, den der Nationalspieler seinem Verein aber nicht erfüllen kann.

Borussia Dortmund: Haller schmettert BVB-Wunsch ab

„Wir wussten vor seiner Verpflichtung, dass er ein Nationalspieler ist und es ist ja auch logisch, dass wenn er die letzten Spiele bei uns gemacht hat, dann auch für die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste nominiert wird“, sagte Edin Terzic am Donnerstag (16. März) vor dem Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln über Sebastien Haller.

Der BVB-Stürmer darf sich nach monatelanger Pause aufgrund der Hodenkrebs-Diagnose auf eine Rückkehr in der Nationalmannschaft freuen. Die Schwarzgelben hätten ihn allerdings lieber in Dortmund gehabt, statt auf Länderspielreisen.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, wird der 28-Jährige nämlich trotz des Wunsches des BVB zur Nationalmannschaft der Elfenbeinküste reisen. Dort stehen für Haller und Co. die beiden Duelle im Rahmen der Afrika-Cup-Qualifikation gegen die Komoren (24. und 28. März) an.

BVB wollte Haller überreden

So habe Borussia Dortmund in einem Gespräch mit Haller versucht, ihn von der langen und strapaziösen Reise abzubringen und ihn dazu zu bewegen, diese von sich aus abzusagen, heißt es in dem Bericht. Allerdings habe der Angreifer deutlich gemacht, dass das für ihn keine Option sei.

BVB-Star Sebastien Haller wird seine Rückkehr in die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste feiern. Foto: IMAGO / Shutterstock

Haller brennt zu sehr auf sein Comeback im Nationaltrikot. Das letzte Mal, als er für die Elfenbeinküste zum Einsatz kam, war am 3. Juni 2022 beim 3:1-Sieg gegen Sambia.

Doch bis er sich auf dem Weg zur Nationalmannschaft macht, hat Terzic den Stürmer noch für eine Partie in der Bundesliga. Im Heimspiel gegen Köln wollen die Dortmunder nach zwei zuletzt enttäuschenden Partien gegen Chelsea (0:2) und Schalke (2:2) wieder gewinnen.