Borussia Dortmund: Experte haut wegen BVB-Star Haller auf den Tisch – „So ein Bullshit“

Es ist sicherlich keine einfache Saison für Sebastien Haller bei Borussia Dortmund. Der Stürmer kommt noch nicht richtig in Fahrt und stand zuletzt immer wieder in der Kritik.

Vor dem Heimsieg gegen Werder Bremen (1:0) meldete sich DAZN-Experte Sami Khedira mit Aussagen über den Angreifer von Borussia Dortmund zu Wort. BVB-Coach Edin Terzic stimmte dem Weltmeister von 2014 zu.

Borussia Dortmund: Experte haut wegen Haller auf den Tisch

13 Spiele, zwei Tore, keine Vorlagen: Das ist die aktuelle Statistik von Sebastien Haller für Borussia Dortmund in der laufenden Saison. Die beiden Tore gelangen ihm in der ersten Pokalrunde gegen TSV Schott Mainz. In der Bundesliga und in der Champions League wartet der Stürmer vergeblich auf seine ersten Treffer.

Der kriselnde Haller war natürlich auch ein Thema in der Vorberichterstattung bei DAZN vor der Partie des BVB gegen Bremen. Wenn man Haller nach und nach aufbaut und Spielpraxis gibt, dann ist er eine Wucht!“, nimmt ihn Experte Sami Khedira in Schutz. Der Weltmeister von 2014 kam dabei auch auf den verschossenen Elfmeter im Saisonfinale gegen Mainz zu sprechen.

Einige würden fragen, ob die Schwäche von Haller am verschossen Elfmeter beim Drama gegen Mainz an der vergangenen Saison liegen würde, sagte Khedira. „So ein Bullshit! Er hat eine Chemotherapie hinter sich. Ich habe mit Fredi Bobic gesprochen, der hat das mit Marco Russ gehabt, so etwas wirkt nach. Ich habe nachgelesen, dass er Defizite hat. Nicht weil er faul ist, sondern weil das nachwirkt“, sind deutliche Worte des ehemaligen DFB-Nationalspielers.

Terzic stimmt Khedira zu

Zu dem Zeitpunkt stand auch Edin Terzic, Trainer von Borussia Dortmund, an der Seite von Khedira und stimmte ihm zu: „Es ist super, was du gesagt hast“, so Terzic. „Es ist nicht so lange her, da haben wir über den Menschen Sebastien Haller gesprochen. Jetzt geht es nur noch um die Nummer neun. Wir müssen alles bewerten, alles berücksichtigen.“

Der Cheftrainer sieht den Konkurrenzkampf im Sturm nicht als Problem, im Gegenteil. „Als Trainer hat man häufig nur ein einziges Werkzeug und das ist die Aufstellung. Ich finde es gar nicht so schlimm, dieses Werkzeug dann zu benutzen und dass sich die Jungs dann gegenseitig herausfordern.“

In der Länderspielpause konnte Haller immerhin ein wenig Selbstvertrauen tanken. Der Stürmer traf für die Elfenbeinküste in beiden Länderspielen gegen Marokko (1:1) und Südafrika (1:1).