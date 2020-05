Borussia Dortmund: Kehl macht Fans Hoffnung – schon im Herbst wieder Spiele vor Zuschauern?

Dortmund. Fußball vor leeren Rängen – ein Anblick, an den sich niemand gewöhnen will. Bei Heimspielen von Borussia Dortmund sieht das besonders traurig aus. 80.645 Fans sorgen im BVB-Stadion regelmäßig für eine atemberaubende Atmosphäre, die Anerkennung auf der ganzen Welt findet.

Nun sind die 80.645 Plätze leer – und das auf noch unbestimmte Zeit. Wann lassen die Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie bei Borussia Dortmund und den anderen Bundesligisten wieder Zuschauer zu? Das ist aktuell noch unklar.

Borussia Dortmund: Kehl macht Fans Hoffnung auf Zuschauer-Rückkehr im Herbst

Nun macht Sebastian Kehl den Fans aber Hoffnung. Der Kadermanager des BVB sagte jetzt der Fuldaer Zeitung: „Ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht im Herbst dieses Jahres wieder Spiele mit Fans sehen werden.“

Borussia Dortmunds Kadermanager Sebastian Kehl mit Mundschutz vor leeren Rängen. Foto: imago images / Poolfoto

Gleichzeitig stellt Kehl aber auch klar: „Darauf eine realistische Antwort zu geben, ist derzeit extrem schwierig. Die Frage ist ja, wann es in unserer Gesellschaft wieder eine gewisse Normalität geben wird und welchen Kurs unsere Politik hierbei einschlagen wird.“

Nur fünf Heimsiege seit dem Corona-Restart

Kehl weiß um den Faktor, den die Fans für die Profiklubs darstellen – und das nicht nur in finanzieller Hinsicht. Die Zahl der gewonnenen Heimspiele in der Bundesliga ist seit Beginn der Geisterspiele rapide gefallen – nur in fünf der 27 Spiele seit Corona-Restart dominierte vor leeren Rängen der Gastgeber.

Sind die Fans ein Grund dafür? „Das glaube ich schon. Gerade die Mannschaften, die ihre Fans dringend brauchen, um vielleicht mal einen vermeintlich übermächtigen Gegner schlagen zu können, spezielle Spiele daraus zu machen mit der extra Atmosphäre, haben es jetzt schwerer.“

Unbestritten war es für Borussia Dortmund auch nicht gerade ein Vorteil, gegen Serienmeister Bayern München auf seine Fans verzichten zu müssen.