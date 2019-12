Borussia Dortmund: Sensationsfund! Größtes BVB-Rätsel gelöst – die emotionalsten BVB-Momente des Jahres

Fans von Borussia Dortmund durften sich in diesem Jahr über einen ganz besonderen Fund freuen.

Dortmund. Fans von Borussia Dortmund hatten Ende August allen Grund zur Freude. Denn der BVB-Buchautor und TV-Moderator Gregor Schnittker machte einen wahren „Sensationsfund“.

Um die Hintergründe dieser Entdeckung zu beleuchten, müssen wir auf die ersten Jahre nach der Gründung von Borussia Dortmund zurückblicken. Von 1909 an spielte der BVB zunächst einige Jahre in blauweißen Trikots mit roter Schärpe.

Borussia Dortmund: Fans feiern historischen Tag

Diese Farbwahl wirkt aus heutiger Sicht wie ein schlechter Scherz. Schließlich sind Blau und Weiß die Vereinsfarben des großen Erzrivalen FC Schalke 04.

Daher fand wenige Jahre nach Vereinsgründung zusammen, was zusammengehört. Borussia Dortmund änderte die Vereinsfarben in Schwarz und Gelb.

Bis vor Kurzem war jedoch nicht bekannt, wann genau dieser historische Wechsel der Vereinsfarben stattfand. Weder dem BVB noch seinen Fans war bewusst, wann diese so enorm wichtige Entscheidung getroffen worden war.

Es gibt einen „Sensationsfund“ für historisch interessierte BVB-Nerds. Das Datum der offiziellen Schwarzgelb-Werdung ist der 14.02.1913 #BVB @FranzJacobi1909 pic.twitter.com/Bgd0ki0wA8 — Gregor Schnittker (@Greschnittker) August 24, 2019

Schwarzgelb-Werdung am Valentinstag

In diesem Jahr wurde das wohl größte BVB-Rätsel dann endlich gelöst. Denn bei der erwähnten Entdeckung handelt es sich um ein Protokoll der Bezirksausschuss-Sitzung in Dortmund am 14. Februar 1913. Dort heißt es: „Dem BB Borussia werden zitronengelbe Jerseys mit schwarzem „B“ auf der linken Brustseite genehmigt.“

Damit steht fest: Der offizielle Tag der Schwarzgelb-Werdung war der 14. Februar 1913, ein Valentinstag!

+++ Michael Schumacher: RTL-Reporter Ebel berichtet von geselligem Abend mit Schumi unmittelbar vor Skiunfall: „So ein Quatsch“ +++

Einen Monat davor hatte Borussia Dortmund ebenfalls mit einer großen Neuerung für Aufsehen gesorgt. Der BVB entschied am 11. Januar 1913, dass die Aufstellung für jedes Spiel in einer wöchentlichen Versammlung von allen Mitglieder besprochen und entschieden wird.

Den heutigen BVB-Trainer Lucien Favre wird es freuen, dass man sich bei Borussia Dortmund von dieser Maßnahme längst wieder verabschiedet hat. (dhe)