Nach Schlotterbeck-Comeback – sorgt Borussia Dortmund gleich für den nächsten Hammer?

Selten wurde bei Borussia Dortmund ein Spieler so sehr vermisst, wie es jetzt bei Nico Schlotterbeck der Fall war! Der Innenverteidiger wurde in den vergangenen Jahren zu einem der besten deutschen Spieler, stabilisierte die DFB- und BVB-Abwehr, weshalb sein Fehlen deutlich sichtbar war.

Umso größer war dann die Freude, als der Abwehrstar gegen Wolfsburg (1:0) sein Comeback feierte. Mit seiner Rückkehr soll die Hintermannschaft wieder sicherer stehen. Borussia Dortmund hat aber auch noch einen anderen Plan und wird schon bald dafür in die Offensive gehen.

Borussia Dortmund: Nach Schlotterbeck-Comeback der nächste Hammer?

Er wurde schmerzlich vermisst. Mehrere Monate musste Borussia Dortmund ohne Nico Schlotterbeck auskommen. Bei seinem Comeback gegen Wolfsburg stand er direkt in der Startelf und glänzte beim 1:0-Sieg. Eine Rückkehr ohne Gegentor und mit drei Punkten: Besser geht es für einen Abwehrspieler wohl kaum.

Doch die guten Nachrichten sollen beim BVB nicht enden. Der Innenverteidiger soll nämlich einen neuen Vertrag bekommen, wie die „WAZ“ berichtet. Die Weichen für ein neues Arbeitspapier seien bereits weitestgehend gestellt. Da auch der 25-Jährige gerne verlängern würde, seien die Verhandlungen daher nicht kompliziert.

Über die Länge des Vertrages ist noch nichts bekannt, doch er soll langfristig ausgelegt sein. Beide Parteien sind sich auch in Sachen Gehalt schnell einig gewesen, weshalb es keine großen Schwierigkeiten gibt. Der aktuelle Vertrag läuft noch bis 2027.

Verlängerung steht bevor

Doch bevor Schlotterbeck unterschreibt und seinen Vertrag langfristig verlängert, soll er sich nach der langen Ausfallzeit erstmal darauf konzentrieren, wieder bei 100 Prozent zu sein und Borussia Dortmund in der Liga, im Pokal und in der Champions League zu helfen. Darauf bestehen die Bosse.

Fast sechs Monate stand Schlotterbeck nicht mehr auf dem Platz, als er sich Anfang April einen Meniskusriss zugezogen hatte. Er verpasste auch die Klub-Weltmeisterschaft in den USA.