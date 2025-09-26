Auf BVB-Comeback folgen Wechselgerüchte – Schlotterbeck lässt jetzt aufhorchen

Es war ein Moment, auf den alle beim BVB lange gewartet haben: Etwas überraschend stand Nico Schlotterbeck nach seiner schweren Knieverletzung gegen den VfL Wolfsburg erstmals wieder in der Startelf. Dabei zeigte er eine Leistung, die angesichts seiner langen Ausfallzeit kaum hätte besser sein können. Schlotterbeck spielte, als wäre er nie weg gewesen und zeigte eine beeindruckende Performance.

Gleich nach seinem starken Comeback steht ein Thema wieder im Mittelpunkt: die Zukunft des BVB-Verteidigers. Er gehört zweifelsohne zu den besten Defensivspielern Europas und steht so – trotz seiner Verletzung – bei etlichen Top-Klubs auf dem Zettel. Jetzt äußert sich Schlotterbeck gegenüber der „WAZ“ erneut zu einem möglichen Abgang.

Wechsel für BVB-Star Schlotterbeck kein Thema?

Real Madrid, der FC Barcelona, etliche Premiere-League-Klubs – die Liste an Interessenten für Schlotterbeck ist enorm lang. Der deutsche Nationalspieler hat sich durch seine starken Leistungen in den letzten Jahren auf das Radar der ganz großen Klubs gespielt. Daran hat auch seine schwere Knieverletzung, die er sich im Frühjahr zugezogen hatte, nichts geändert.

Allerdings hat sich auch nichts an seiner engen Bindung zum Klub nichts geändert. Dies machte Schlotterbeck nach seinem Comeback noch einmal sehr deutlich. „Der BVB ist mein erster Ansprechpartner. Ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, länger hierzubleiben“, erklärte er gegenüber der „WAZ“ mit Blick auf eine mögliche Vertragsverlängerung.

Er fühle sich bei Schwarz-Gelb weiterhin pudelwohl – sportlich und privat. Anzeichen, dass sich der BVB große Sorgen machen müsse, seien Defensivstar zeitnah zu verlieren, gibt es also keine. Sein jetziger Vertrag läuft noch bis Sommer 2027.

Schlotterbeck bald mit der Binde?

Mit Blick auf den kommenden Sommer würde der BVB also gut damit fahren, eine mögliche Verlängerung in Kürze anzugehen. Denn sollte man sich nicht einigen, wird man den Abwehrspieler im nächsten Sommer verkaufen müssen, um noch eine gewisse Summe einnehmen zu können. Davon ist – Stand jetzt – jedoch nicht auszugehen.

Denn intern soll Schlotterbeck in Zukunft gar eine noch größere Rolle einnehmen. Längst zählt er zu den absoluten Führungsspielern und Leistungsträgern im Kader. Doch mittel- und langfristig soll er Emre Can als Kapitän ablösen. In Schlotterbeck sehen sowohl die Fans als auch die Verantwortlichen den nächsten Spielführer. Sicherlich ein weiterer Anreiz für den 25-Jährigen, noch länger beim BVB zu bleiben.

