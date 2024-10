Borussia Dortmund: Star-Spieler vor Mega-Wechsel? Gerücht versetzt Fans in Panik

Trotz des jüngsten 2:1-Heimerfolgs gegen den FC St. Pauli kann man bei Borussia Dortmund mit dem Saisonstart wohl nicht vollends zufrieden sein. Acht Punkte hat man bereits liegengelassen, auch spielerisch überzeugt man noch nicht.

Nun könnte Borussia Dortmund jedoch ein schmerzhafter Abgang bevorstehen. Dabei ist er schon seit Jahren aus der Startelf des BVB nicht mehr wegzudenken – wird der BVB bei diesem Angebot schwach?

Borussia Dortmund: Zieht es Schlotterbeck nach Liverpool?

Wie das englische Portal „CaughtOffside“ berichtet, soll der FC Liverpool Interesse an Nico Schlotterbeck zeigen. Demnach habe man den BVB-Verteidiger als möglichen Nachfolger für Virgil van Dijk ausgemacht, sollte dieser seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Dieses Szenario erscheint derzeit wohl alles andere als unrealistisch.

Des Weiteren geht es aus dem Bericht bereits eine erste Liverpooler Preisvorstellung für Schlotterbeck hervor. Demnach sei man an der Anfield Road bereit, rund 50 Millionen Euro für den Linksfuß auszugeben. In der Mannschaft von Arne Slot soll Schlotterbeck zudem ein Jahressalär in Höhe von sieben Millionen Euro winken, wie „CaughtOffside“ wissen will.

Auch Newcastle wohl an Schlotterbeck dran

Neben dem FC Liverpool wird auch Newcastle United ein Interesse an dem 24-jährigen BVB-Verteidiger nachgesagt. Doch Borussia Dortmund dürfte derzeit wohl kein Interesse an einem Verkauf seines Stammspielers haben. Denn Schlotterbecks Vertrag läuft noch bis Sommer 2027, bei einem Blitz-Wechsel im Winter dürfte es zudem wohl nur wenige gleichwertige Alternativen geben.

Es müsste also wohl eine unmoralische Offerte für Schlotterbeck eintrudeln, damit die BVB-Chefetage einem Schlotterbeck-Abgang zustimmen würde. Diese scheint sich derzeit jedoch nicht anzubahnen.