Schlotterbeck-Kausa geht weiter! Jetzt spricht BVB-Trainer Kovac Klartext

In den vergangenen Wochen hat Nico Schlotterbeck einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig er für Borussia Dortmund und die Mannschaft ist. Nach seiner schweren Verletzung meldete er sich beeindrucken zurück – er spielt, als wäre er nie weg gewesen. Er ist gleich wieder der Fels in der Brandung für den BVB.

Doch seit seinem Comeback sind auch die Stimmung ob einer möglichen Verlängerung lauter geworden. Er selbst lässt eine weitere Zusammenarbeit (noch) offen. Jetzt spricht BVB-Coach Niko Kovac über seinen Schützling.

Schlotterbeck-Verlängerung beim BVB wird zum Dauerthema

Dass sich Schlotterbeck bei Schwarz-Gelb und in Dortmund pudelwohl fühlt, ist kein Geheimnis mehr. Immer wieder betont der Innenverteidiger, dass er gerne für den Revierklub spielt und sich grundsätzlich auch vorstellen könne, langfristig zu bleiben. Allerdings ist zuletzt publik geworden, dass Schlotterbeck mit seiner Verlängerung noch warten wolle.

Der deutsche Nationalspieler wolle die Entwicklung der Mannschaft und des Klubs in den kommenden Monaten abwarten, bevor er eine Entscheidung ob seiner Zukunft trifft, heißt es von übereinstimmenden Medien. Schlotterbeck möchte hocherfolgreich sein, Titel gewinnen – diese Perspektive muss ihm der BVB bieten können, um ihn – über den Sommer 2026 oder 2027 hinaus – halten zu können.

„Es wäre schön, wenn er hier länger bleibt“, so Kovac, der betont, dass der Spieler wisse, was er an diesem Klub habe. „Ich glaube, er hat auch in der Zeit, wo er verletzt war, gespürt, dass er volle Unterstützung hatte, dass ihn jeder Einzelne hier supportet hat, dass wir ihm alles Menschenmögliche unterbreitet haben, um ihn dann auch nach vorne zu bringen“, so der BVB-Coach.

Schwarz-Gelb lockt mit der Binde

„Das hat er schon im Kopf und er wird für sich sicherlich auch die richtige Entscheidung treffen“, ergänzte er. Bis dies geschieht, werden jedoch wohl noch einige Wochen ins Land ziehen. Geht es nach den BVB-Bossen, wird Schlotterbeck zu kommenden Saison der neue Kapitän von Borussia Dortmund. Doch dafür wird er seinen Vertrag an der Strobelallee verlängern müssen.

Die BVB-Fangemeinde hofft indessen, dass Schlotterbeck seinen Vertrag verlängert und langfristig bei Schwarz-Gelb bleibt. Denn Fakt ist: Er ist und bleibt ein Unterschiedsspieler für den Bundesliga-Klub. Auch nach seiner schweren Verletzung.