Borussia Dortmund: Nach Schlotterbeck-Schock – BVB verkündet Wechsel-Entscheidung

Der Schock um Nico Schlotterbeck hat Borussia Dortmund schwer getroffen. Nicht nur im Saisonendspurt fehlt der Verteidiger dem BVB sehr. Auch die Klub-WM muss man ohne den Star bestreiten. Und so keimten schon kurz nach dem Meniskusriss erste Wechsel-Gerüchte auf.

Holt Borussia Dortmund wegen Schlotterbecks Verletzung jetzt Mats Hummels zurück? BVB-Boss Watzke verrät: Die Bosse haben sich intensiv mit diesem Gedanken beschäftigt. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Borussia Dortmund trifft Transfer-Entscheidung

Noch bis in den Herbst hinein wird Nico Schlotterbeck den Dortmundern wegen seiner schweren Knieverletzung fehlen (hier mehr dazu). Ein Loch, das keiner stopfen kann – denn der Innenverteidiger gehörte in dieser Saison zu den besten Borussen. Auch mit Blick auf die Klub-WM ein schwerwiegender Ausfall. Und so sickerte nach dem Schlotter-Schock schnell durch: Der BVB denkt über ein Hummels-Comeback nach.

Erst im vergangenen Sommer hatte der Weltmeister Schwarzgelb verlassen. Noch vor dem Ende einer völlig verkorksten Saison bei der AS Rom kündigte er sein Karriere-Ende an. Für ein Kurz-Comeback bei seinem BVB aber würde er die Fußballschuhe noch einmal schnüren. Um das Loch des schmerzhaften Schlotterbeck-Ausfalls zu stopfen, könnte er für einige Wochen zurückkehren. Einige Wochen berieten sich Dortmunds Bosse über diese Idee (hier mehr), nun ist eine Entscheidung gefallen.

Mats Hummels kommt nicht zurück

Im ZDF-Sportstudio verkündet Noch-BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: „Wir haben das diskutiert. Aber die Chancen sind vielleicht kleiner als die Risiken. Mats ist einer der größten Spieler, die Borussia Dortmund jemals hatte. Jetzt aktuell sind aber ein paar andere Spieler vorne und die setzen sich ja nicht freiwillig auf die Bank, weil Mats fünf Wochen da ist. Das muss man dabei berücksichtigen. Mats wird einen riesigen Abschied kriegen, wahrscheinlich im August gegen Bilbao. Aber wir sind so verblieben: Wenn sich noch einer verletzt in der Defensive und für die Klub-WM ausfällt, dann ist der Mats die erste Alternative.“

Mats Hummels kommt nicht zurück – solange bis zum Start der Klub-WM (14. Juni) nichts gravierendes mehr passiert. Mit Niklas Süle, Emre Can, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini und Filippo Mané hat Borussia Dortmund noch fünf Kandidaten für derzeit drei Innenverteidiger-Positionen.