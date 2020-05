Borussia Dortmund: Fans in Derby-Panik! Etliche Stars drohen auszufallen

Dortmund. Sorgenfalten dürften dieser Tage die Stirn von BVB-Trainer Lucien Favre bedecken. Neben der ohnehin schon schwierigen Situation vor dem Re-Start der Liga nach der Corona-Pause hat der Trainer von Borussia Dortmund einige Fragezeichen vor dem Geister-Derby am Samstag.

Denn Favre plagt eine Vielzahl von verletzten und angeschlagenen Spielern.

Borussia Dortmund: Das ist der Stand im BVB-Lazarett

BVB-Kapitän Marco Reus (Aufbautraining) und Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung im Knie) werden definitiv ausfallen.

Unwahrscheinlich ist laut „kicker“ auch der Einsatz von Axel Witsel und Emre Can. Ausgerechnet Witsel und Can - wird der Fan von Borussia Dortmund denken. Denn die Mittelfeldachse war zuletzt ein Erfolgsgarant. In sechs gemeinsamen Spielen gab es nur bei Paris St. Germain (0:2) eine Niederlage. Doch die beiden Mittelfeldmotoren plagen muskuläre Probleme. Beide fehlten zuletzt im Mannschaftstraining. (>>> hier mehr dazu)

Als Alternative steht immerhin Thomas Delaney wieder bereit. Sollten Can und Witsel ausfallen, könnte Julian Brandt im Mittelfeldzentrum an die Seite des Dänen rücken.

Fragezeichen hinter Quartett

Doch damit nicht genug der BVB-Personalsorgen. Denn auch Achraf Hakimi, Manuel Akanji, Mario Götze und Marcel Schmelzer traten zuletzt im Training kürzer.

Und auch Jadon Sancho wird wohl noch nicht bei 100 Prozent sein. Der Engländer plagte sich seit einiger Zeit mit anhaltenden Muskelbeschwerden herum, trainierte zuletzt aber wieder mit der Mannschaft.

BVB zieht U23- und Nachwuchsspieler hoch

Der BVB hatte bereits reagiert und war der Empfehlung der DFL gefolgt, den Kader rechtzeitig aufzustocken, um in Falle von positiven Corona-Fällen gewappnet zu sein.

