Borussia Dortmund: Trotz Sieg – für diese beiden BVB-Stars wurde der Pokalabend zur Katastrophe

Mit einem enormen Kraftakt sichert sich Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals.

Nach dem Sieg herrschte bei Borussia Dortmund große Erleichterung. Doch für zwei BVB-Stars war der Abend trotz des Sieges weitaus weniger erfolgreich.

Borussia Dortmund: Reservisten nutzen ihre Chance nicht

Entgegen seiner Ankündigung auf Stabilität setzen zu wollen, schickte BVB-Trainer Edin Terzic am Dienstagabend einiger seiner Reservisten ins Rennen. Neben Emre Can, der die frühe Führung für die Borussia besorgte, durfte auch Nico Schulz von Anfang an ran.

-------------

Dortmund – Paderborn 3:2 (2:0)

Tore: 1:0 Can (6.), 2:0 Sancho (16.), 2:1 Justvan (79.), 2:2 Owusu (90.+7), 3:2 Haaland (95.)

Hier alle Highlights >>>

-----------

Für den Nationalspieler war es der erste Einsatz von Beginn seit dem letzten Gruppenspiel in der Champions League gegen Petersburg Anfang Dezember. Doch für Schulz, das wurde schnell klar, ging die BVB-Frustration weiter.

Nico Schulz erwischte einen unglücklichen Abend. Foto: imago images / Poolfoto

Wenige Minuten nachdem Can zur Führung getroffen hatte, ließ der Linksverteidiger die große Chance zum 2:0 liegen und donnerte die Kugel über das leere Paderborner Tor. Eine sinnbildliche Aktion für seine bisherige bittere Zeit in Dortmund. Auch eine Zweikampfquote von gerade mal 43 Prozent (via Opta) spricht nicht gerade für ihn. Zu Beginn der Verlängerung wurde er ausgewechselt.

Einen fast noch düstereren Abend erwischte sein Abwehrkollege auf der anderen Seite, Felix Passlack. Das Eigengewächs des BVB kam zur Pause für Mateu Morey und hatte an beiden Gegentreffern eine Mitschuld.

+++ Borussia Dortmund: Enthüllungs-Hammer! Dieser BVB-Plan ist gescheitert +++

Vor dem Anschlusstreffer der Ostwestfalen klärte Passlack eine Flanke per Kopf nur unzureichend in die Mitte. Den Elfer, der zum Ausgleich führte, verursachte er dann auch noch und so blieben von seinem Auftritt vor allem diese beiden Aktionen zurück.

Passlack-Zukunft bei Borussia Dortmund?

Besonders bitter für den 22-Jährigen, der immer noch um die Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages kämpft. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll es zwar bereits erste Gespräche zwischen Spieler und Verein gegeben haben, von einer Entscheidung sei man aber noch weit entfernt.

-------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

--------------

Passlack, der zu Saisonbeginn noch als große Überraschung im Kader von Borussia Dortmund galt, wird weiterkämpfen müssen. Mit seiner Pokal-Leistung wird er nicht viele Pluspunkte gesammelt haben. (mh)