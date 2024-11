BVB – SC Freiburg: Jetzt ist es offiziell! DFB-Entscheidung gefallen

Die Länderspielpause ist endlich vorbei, weiter geht es mit dem Vereinsfußball! In der Fußball-Bundesliga bekommt es der BVB am 11. Spieltag mit dem SC Freiburg (23. November, 15.30 Uhr) zu tun.

Für das Duell BVB – SC Freiburg hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verkündet, welcher Schiedsrichter die Partie leiten wird. Beim Unparteiischen werden beide Fanlager ganz genau hinschauen.

BVB – SC Freiburg: Brych pfeift das Spiel

Während der SC Freiburg mit 17 Punkten aus den ersten zehn Spielen womöglich zufrieden sein wird, sieht es beim BVB mehr als nur ernüchternd aus. Die Dortmunder haben einen Zähler weniger und stehen auf einem enttäuschenden siebten Platz in der Bundesliga-Tabelle. Cheftrainer Nuri Sahin hofft auf Besserung.

Die Möglichkeit auf eine Siegesserie gibt es am Samstag. Dann wird auch Felix Brych eine wichtige Rolle einnehmen. Er pfeift nämlich die Begegnung im Signal-Iduna-Park. Es ist bereits das 53. Mal, dass Brych eine Dortmunder-Partie leiten wird. Die Bilanz ist sehr positiv.

31 Spiele konnte die Borussia gewinnen, 12 gingen unentschieden aus und neun wurden verloren. Das letzte Mal, als der 49-Jährige bei einer Dortmunder Begegnung auf dem Platz stand, ist gar nicht so lange her. Am 5. Spieltag empfing der BVB den VfL Bochum und gewann mit 4:2.

Deutschlands „Rekord-Schiri“

Brych war auch bei vielen Spielen des SC Freiburg der Schiedsrichter. Genauer gesagt bei 39 Pflichtspielen. 16 konnten die Breisgauer gewinnen, neun endeten in einem Remis und 14 Mal ging der SCF als Verlierer vom Platz. Genauso wie beim BVB hat Brych auch in dieser Saison schon die Freiburger gepfiffen. Beim 2:1-Sieg im DFB-Pokal gegen den HSV.

Kein anderer Schiedsrichter hat in Deutschland mehr Spiele gepfiffen als Brych. Mit 348 geleiteten Bundesliga-Begegnungen steht der gebürtige Münchener ganz oben an der Spitze und wird wohl von keinem anderen Unparteiischen mehr eingeholt werden. Für Brych ist es bereits die 21. Saison in seiner Karriere.