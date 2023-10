Borussia Dortmund: BVB-Star überragt – jetzt ist sein Traum zum Greifen nah

Während die Bundesliga pausiert, stehen Länderspiele an. Dort sind einige Stars von Borussia Dortmund im Einsatz – unter anderem auch Salih Özcan. Mit der Türkei stand am Donnerstagabend (12. Oktober) das wichtige EM-Qualifikationsspiel gegen Kroatien an.

Seinem Traum von der ersten Teilnahme bei einer Europameisterschaft ist Salih Özcan von Borussia Dortmund jetzt einen Schritt nähergekommen. Beim 1:0-Sieg der Türkei spielte der BVB-Star den entscheidenden Pass.

Borussia Dortmund: Traumpass von Özcan leitet Sieg ein

Auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland hat die Türkei einen riesigen Schritt gemacht. Im ersten Spiel nach der Entlassung des deutschen Trainers Stefan Kuntz besiegten die Türken Kroatien mit 1:0. Entscheidender Mann beim Debüt des neuen Nationaltrainers Vincenzo Montella war Salih Özcan von Borussia Dortmund.

+++ Borussia Dortmund: Profi in tiefer Krise – jetzt legt er ein ehrliches Geständnis ab +++

In der 30. Minute spielte Özcan einen Traumpass auf den startenden Baris Yilmaz. Vor dem Tor blieb der Stürmer von Galatasaray Istanbul dann eiskalt, hob den Ball über den herausstürmenden Dominik Livakovic und ließ die Türkei jubeln.

Durch den 1:0-Erfolg setzt sich die türkische Nationalmannschaft (13 Punkte) in der Gruppe D an die Tabellenspitze. Kroatien (10 Punkte, ein Spiel weniger) folgt auf Rang zwei. Armenien (7 Punkte) und Wales (7 Punkte, ein Spiel weniger) lauern dahinter.

Türkei kann EM-Teilnahme fix machen

Mit einem Sieg gegen Lettland am Sonntag (15. Oktober) könnte die Türkei die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 bereits fix machen. Für BVB-Star Özcan würde damit ein Traum in Erfüllung gehen. Bei der Europameisterschaft 2021 war Özcan noch nicht Teil des Kaders der Türkei.

Das könnte dich auch interessieren:

Für Özcan wäre eine Teilnahme an der Europameisterschaft etwas ganz Besonderes. Die EM findet bekanntlich in Deutschland, dem Geburtsland von Özcan, statt. In Özcans Geburtsstadt Köln werden gleich mehrere EM-Spiele ausgetragen.