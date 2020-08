Borussia Dortmund: BVB-Spiel wird zur Premiere – jetzt steht fest, dass ...

Borussia Dortmund wird zum Saisonauftakt in die Bundesliga Teil einer absoluten Premiere im deutschen Oberhaus.

Möglich macht das der seit Jahren sportlich größte Rivale von Borussia Dortmund. Auch für den FC Bayern München wird es ein ungewohnter Saisonauftakt.

Borussia Dortmund: Kein Meister beim Eröffnungsspiel

Der FC Bayern München fegt wie ein Orkan durch die Champions League. Weder Chelsea London noch Barcelona oder Olympique Lyon konnten den deutschen Rekordmeister auf dem Weg ins Finale aufhalten.

Bayern zog ins Endspiel der Königsklasse ein – mit Auswirkungen für Borussia Dortmund. Foto: imago images/Poolfoto

Dort trifft der FC Bayern München nun auf Paris St. Germain – das Team, welches seinerseits Borussia Dortmund im Achtelfinale aus dem Wettbewerb warf. Auch ansonsten hat das Endspiel der Königsklasse eine gewisse Bedeutung für die Dortmunder Borussia.

Der erste Spieltag der Bundesliga-Saison 20/21:

Freitag, 18. September, 20.30 Uhr

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig – Mainz 05

VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt – Arminia Bielefeld

Union Berlin – FC Augsburg

1. FC Köln – TSG Hoffenheim

Werder Bremen – Hertha BSC Berlin

VfB Stuttgart – SC Freiburg

Bayern München – Schalke 04

Denn weil die Bayern in der Champions League so erfolgreich, räumt ihnen die Deutsche Fußball Liga einige Tage extra Regeneration zum Ligastart in gut vier Wochen ein. Statt am Freitag, 18. September die Saison zu eröffnen, werden die Bayern erst am Montag, 21. September gegen Schalke zum Einsatz komme.

Dortmund hingegen wird dafür freitags gegen Gladbach das erste Saisonspiel absolvieren. Ein absolutes Novum. Denn seitdem das einzelne Eröffnungsspiel 2002 eingeführt wurde, bestritt dies immer der Meister.

Das Eröffnungsspiel der Saison 2011/2012 gewann Dortmund gegen den HSV. Foto: imago images/MIS

Dortmund mit durchwachsener Auftaktbilanz

Seit 2002 bestritt Dortmund vier der offiziellen Auftaktspiele, dreimal als Meister und einmal als Herausforderer. Die Bilanz dabei ist durchwachsen. 2002 gab es gegen Hertha BSC Berlin ein 2:2 unentschieden.

Vier Jahre später verlor man beim damaligen Meister aus München mit 0:2. Besser lief es nach den letzten beiden Meisterschaften. Mit dem Titel im Rücken gewann Borussia Dortmund 2011 mit 3:1 gegen den HSV und 2021 mit 2:1 gegen Werder Bremen. (mh)