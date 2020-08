Borussia Dortmund feiert am Freitag seine Saisoneröffnung.

Borussia Dortmund feiert Saisoneröffnung – so bist du live dabei

In knapp drei Wochen startet die Bundesliga in ihre 58. Spielzeit. Borussia Dortmund wird am 19. September gegen Borussia Mönchengladbach das erste Mal im Einsatz sein.

Bereits am Freitag will Borussia Dortmund sich und seine Anhänger auf die kommende Saison einschwören und feiert traditionell seine Saisoneröffnung. Durch Corona wird dennoch alles ein bisschen anders sein. Wir verraten dir, wie du bei dem Event trotzdem live dabei sein kannst.

Borussia Dortmund bereitet digitales Programm vor

Wegen der nach wie vor andauernden Corona-Pandemie hat sich Borussia Dortmund dazu entschlossen, seine Saisoneröffnung in diesem Jahr unter geänderten Vorzeichen stattfinden zu lassen.

So sah es bei der Saisoneröffnung in den letzten Jahren aus. Foto: imago images / Thomas Bielefeld

Traditionellerweise findet diese im und um den Signal Iduna Park herum statt. Jahr für Jahr lockt das Event tausende Fans, vor allem Familien, an, die gespannt einen ersten Blick auf die neue Mannschaft werfen wollen.

Das wird in diesem Jahr nur bedingt der Fall sein. Wie die Borussen mitteilten, wird die Saisoneröffnung in diesem Jahr nur digital stattfinden können. Der Verein bereite dennoch ein breites Programm vor, bei dem Fans spannende Interviews und jede Menge Informationen zum neuen BVB-Kader präsentiert bekommen werden.

-----------------

Borussia Dortmunds Fahrplan bis zum Saisonauftakt:

Testspiele, Freitag, 28. August:

gegen VfL Bochum

gegen SC Paderborn

gegen VfL Bochum gegen SC Paderborn DFB-Pokal, Montag, 14. September:

gegen MSV Duisburg

gegen MSV Duisburg Bundesliga, Samstag, 19. September:

gegen Borussia Mönchengladbach

------------------

Interessierte Fans können die Saisoneröffnung im offiziellen Livestream via BVB.tv, Facebook oder YouTube beiwohnen. Als Highlights des Tages werden außerdem die beiden geplanten Testspiele der Schwarzgelben gegen den VfL Bochum und den SC Paderborn übertragen. Das Programm beginnt am Freitag, 28. August um 15.15 Uhr.

🔜 Der Saisonstart rückt immer näher, die Saisoneröffnung ist sogar nur noch fünf Tage entfernt. Diesmal digital, aber Ihr seid trotzdem voll dabei! 🖤💛



Alle Infos 👉 https://t.co/GTLgvznOcu — Borussia Dortmund (@BVB) August 23, 2020

Hinter dem Testspiel gegen den Reviernachbarn aus Bochum steht allerdings ein großes Fragezeichen. Wie am Dienstag bekannt wurde ist ein Spieler der VfL mit dem Coronavirus infiziert. Wie es weitergeht, wollen die Bochumer in Absprache mit den Gesundheitsbehörden und dem BVB entscheiden.

Nicht die erste digitale Veranstaltung des BVB

Mit digitalen Veranstaltungen hat Borussia Dortmund bereits so seine Erfahrungen gesammelt. Nach dem Derbysieg gegen Schalke 04 im April lud der Klub seine Fans spontan zu einem Online-Chat ein, bei dem zeitweise auch einige Spieler zugeschaltet waren.

-------------

------------

Während die Fans ihre Derby-Helden feiern wollten, schlichen sich damals auch einige frustrierte Schalker Anhänger in den Chat und beleidigten die anwesenden Dortmunder. Die Feier musste damals abgebrochen werden >>> (mh)