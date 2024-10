Borussia Dortmund: Sahin hat genug! Can-Kritik lässt ihn deutlich werden

In den vergangenen Tagen und Wochen musste sich BVB-Kapitän Emre Can eine Menge anhören. Nicht zuletzt nach dem Spiel in Madrid (2:5) prasselte harte Kritik auf ihn ein. So warfen einige Fans von Borussia Dortmund ihm vor, er habe den Sprint vor dem 2:4 abgebrochen und nicht mehr verteidigt.

Sein Trainer möchte davon überhaupt nichts wissen. Nuri Sahin machte deutlich, dass er seinem Schützling weiterhin vollstes Vertrauen schenken werden und die Kritik ihm gegenüber nicht fair sei. Die Worte des Trainers von Borussia Dortmund waren mehr als deutlich.

Borussia Dortmund: Sahin nimmt Can in Schutz

Kaum eine Personalie spaltet die Fans so sehr wie Can, kaum eine Personalie sorgt derzeit für so viel Wirbel im Verein wie Can. Der 30-Jährige ist trotz der Binde alles andere als unangefochten. Seine Leistungen haben in den vergangenen Wochen zu oft nicht gestimmt. Und doch erklärte Sahin, dass die Kritik völlig überzogen sei.

„Ich habe das Gefühl, dass es bei ihm nur in eine Richtung geht. Es ist keine rein sportliche Bewertung bei ihm. Das ist mir zu viel Schwarzmalerei“, machte der BVB-Coach deutlich. Viele Kommentare und Aussagen würden über die sachliche und neutrale Kritik hinausgehen.

„Ich erlebe ihn eigentlich ruhig, trotzdem glaube ich schon, dass das etwas mit ihm macht. Ich sehe ihn klar und in der Verantwortung“, erklärte Sahin weiter. Dazu unterstrich der Ex-Profi den Stellenwert von Can in der Mannschaft.

Can genießt hohes Standing im Team

„Er ist extrem wichtig für uns und enorm beliebt in der Mannschaft. Ich lasse ihn nicht verantwortlich machen für irgendwas. Ich gehe für meine Jungs durch das Feuer“ betonte der BVB-Coach. Er stehe weiterhin voll hinter Can und den anderen Jungs.

Die 2:5-Klatsche bei Real nahm er unter anderem auf seine Kappe. Die Einwechslungen haben dem Spiel eine andere Wendung gegeben und sein Team aus dem Konzept gebracht. Laut Sahin sei es nicht korrekt, einzelne Spieler für einzelne Aktionen verantwortlich zu machen.