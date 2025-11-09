Dicke Luft bei Borussia Dortmund! BVB-Stars gehen sich an den Kragen

Nach dem Last-Minute-Unentschieden beim Hamburger SV (1:1) lagen bei Borussia Dortmund die Nerven blank. Noch auf dem Weg in die Kabine flogen die Fetzen.

Besonders laut gerieten Gregor Kobel und Julian Ryerson aneinander – so heftig, dass Trainer Niko Kovac eingreifen musste, um die Situation zu beruhigen. Dieses Spiel hat bei Borussia Dortmund sichtlich Spuren hinterlassen!

Auseinandersetzung bei Borussia Dortmund

Worum es beim hitzigen Wortwechsel ging, wusste Kovac später nicht genau. „Ich kam ein bisschen spät, ich habe es nicht wirklich mitbekommen – wirklich“, erklärte der Coach auf der Pressekonferenz. Sicher scheint aber: Der Streit drehte sich um den späten Gegentreffer zum 1:1 in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Kovac beschrieb, wie er die Szene sah: „Wir haben uns die Situation angeschaut, wir sind draußen im Zwei gegen Zwei. Im Grunde genommen ist die Zuordnung klar. Julian ist derjenige, der dort den Außenstürmer deckt. Sabitzer hätte zur Hilfe kommen können.“ Der Trainer versuchte, die Gemüter zu besänftigen. „Ich wollte es dann beruhigen, weil es bringt ja nichts.“

Der interne Zoff zeigt, wie angespannt die Lage bei Borussia Dortmund derzeit ist. Nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen Augsburg, der klaren 1:4-Niederlage gegen Manchester City und dem verschenkten Remis in Hamburg brodelt es im Team. Selbst Sportdirektor Sebastian Kehl, sonst eher ruhig, war laut eigener Aussage „richtig sauer“ über den unnötigen Punktverlust.

Die „Bild“ sprach am Tag nach dem Spiel von einem „Pulverfass“ beim BVB. Die Stimmung sei angespannt, die Unzufriedenheit wachse – auch unter den Führungsspielern. Das emotionale Verhalten von Kobel und Ryerson steht sinnbildlich für die Gereiztheit innerhalb der Mannschaft.

Kritik an Kovac wird lauter

Hinter den Kulissen soll sich laut Medienberichten erstmals leichte Kritik an Trainer Kovac regen. Der 54-Jährige steht wegen seines Spielstils im Fokus. Statt den Sack beim Stand von 1:0 zuzumachen, habe Borussia Dortmund zu passiv agiert und dem HSV das Feld überlassen.

Kovac ließ zudem mit Julian Brandt und Fabio Silva zwei offensive Kräfte auf der Bank – eine Entscheidung, die intern offenbar nicht überall gut ankam. Einige Spieler sollen sich ein mutigeres Auftreten gewünscht haben, gerade gegen einen Aufsteiger wie den HSV.

Vor der anstehenden Länderspielpause herrscht also Unruhe bei Borussia Dortmund. Die Tabellenlage ist zwar stabil, doch das Klima angespannt. Kovac muss nun schnell Wege finden, das Team wieder zu einen – sonst droht das „Pulverfass BVB“ wirklich zu explodieren.