Borussia Dortmund fürchtet sich vor Horror-Szenario – Zitterpartie gegen RWE zeigt es mal wieder

Das war ein ganz hartes Stück Arbeit! Borussia Dortmund setzt sich in der ersten Runde des DFB-Pokals knapp mit 1:0 gegen Rot-Weiss Essen durch. Einmal mehr war es Star-Stürmer Serhou Guirassy, der den BVB rettete und in die nächste Runde schoss.

Der Angreifer macht da weiter, wo er letzte Saison – oder gar bei der Klub-WM – aufgehört hat. Ohne ihn stünde es um den BVB vermutlich deutlich schlechter. So bringt ein Gedanke wohl jeden Borussen zum Zittern.

Guirassy ist und bleibt die Lebensversicherung des BVB

Zweifelsohne ist Guirassy der wichtigste Transfer der letzten Jahre. Mit der Verpflichtung des 29-Jährigen hat man mit dem VfB Stuttgart nicht nur die direkte Konkurrenz geschwächt, sondern der eigenen Mannschaft einen absoluten Top-Stürmer an Land gezogen.

51 Pflichtspiele, 39 Tore, neun Torbeteiligungen – was für irre Zahlen sind das denn? Und das, in einer der schlechtesten BVB-Saison der letzten Jahrzehnte. Auf Guirassy ist Verlass. Das hat auch der Zittersieg bei Rot-Weiss Essen gezeigt.

Über 80 Minuten ist dem BVB herzlich wenig bis gar nichts eingefallen. Gefährliche Aktionen? Fehlanzeige! Ganz im Gegenteil: Es war eher der Außenseiter, der für Offensiv-Aktionen sorgte. Doch dann setzte Guirassy einmal mehr zu einer Einzelaktion an, ließ der RWE-Verteidigung und Keeper Jakob Golz keine Chance. Per satten Flachschuss rettete er den BVB in Runde zwei.

Guirassy-Ausfall wäre der Super-GAU

In vielen Mannschaften ist es der Stürmer, der Spiele entscheidet und der seinem Team, dann hilft, wenn nichts geht. Doch beim BVB nimmt dies irre Ausmaße an. Denn ohne Guirassy stünde Schwarz-Gelb ganz offensichtlich deutlich schlechter dar. Ganz Dortmund dürfte jeden Tag aufs Neue beten, dass sich der afrikanische Top-Stürmer niemals verletzt. Dieses Szenario ist aus Sicht der Borussia schlichtweg verboten.

Ob in der Bundesliga, im Pokal, in der Champions League oder in anderen Wettbewerben wie der Klub-WM: Ohne Guirassy läuft nichts. Das hat das Pokalspiel bei Rot-Weiss Essen einmal mehr deutlich gezeigt.