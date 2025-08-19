Horror-Foul überschattet BVB-Sieg – Kovac zeigt sich völlig entsetzt

Es laufen die letzten Sekunden des Spiels, der BVB kommt mit viel Mühe und ohne Glanz mit 1:0 gegen Rot-Weiss Essen weiter, Schiedsrichter Frank Willenborg schaut bereits auf die Uhr und möchte abpfeifen, ehe Essens Kelsey Owosu BVB-Youngster Yan Couto ganz übel abräumt.

Owosu sieht nur gelb, während Couto sich vor Schmerzen krümmt und schreit. Anschließend muss der BVB-Star mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Dortmunds Chefcoach Niko Kovac war nach der Partie außer sich.

Foul an BVB-Star Couto „ein Anschlag“

Owosu springt in den letzten Sekunden des Spiels mit gestrecktem Bein und offener Sohle auf das Knie von Couto, der Ball war schon lange weg. Es ist ein Foul, für das der Essener zwingend rot sehen muss. Willenborg zeigte nur gelb und sorgte damit für mächtig Diskussionen.

In einem Spiel mit Videobeweis wäre Owosu ziemlich sicher mit rot vom Platz geflogen – einer langen Sperre inklusive. Als Kovac nach Spielende die Bilder des Fouls das erste Mal zu sehen bekommt, musste er erst einmal mächtig durchatmen. Dem Kroaten ging das nahe, was deutlich zu sehen war.

„Ich muss ganz ehrlich sagen: So geht man nicht hin. Ich will ihm keine Absicht unterstellen, aber das ist grob fahrlässig. Das kann ich so nicht stehen lassen, eigentlich ist das ein Anschlag“, machte er im Interview mit der „ARD“ anschließend deutlich.

„Ich hoffe, es ist nicht allzu viel passiert. Aber er hat starke Schmerzen. Ich bin aber zuversichtlich, dass es am Ende vielleicht nur eine schwere Prellung ist“, so der Cheftrainer der Dortmunder weiter. Essens Trainer Uwe Koschinat wurde ebenfalls deutlich: „Er hat sich ganz schlecht verhalten in der Situation.“ Das müsse aufgearbeitet werden, so Koschinat.

Brandt und Co. in großer Sorge

Wie schwer es Couto tatsächlich erwischt hat, werden die Untersuchungen zeigen. Bei Schwarz-Gelb geht man vom Schlimmsten aus – auch wenn die Teamkollegen auf das Beste hoffen. „Ich hoffe, dass uns der Couto jetzt nicht auch noch wegfällt, weil wir jetzt nicht der ganz große Kader momentan sind“, erklärte Brandt nach der Partie in Essen.

Aufseiten des BVB wird man nun alle Daumen drücken, dass es den Brasilianer nicht so schwer erwischt hat wie die Bilder vermuten lassen. Denn ein weiterer langer Ausfall würde die Personalsituation bei Schwarz-Gelb drastisch verschlimmern.