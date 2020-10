Borussia Dortmund: Bürki-Freundin äußert heftige Kritik! Marlen Valderrama-Alvaréz stinksauer – „Verstehe es einfach nicht“

Dortmund. Für Roman Bürki läuft es bei Borussia Dortmund nicht rund. Erst stoppte ihn ein Infekt, zuletzt saß er aber auch fit auf der Bank.

Doch auch Marlen Valderrama-Alvaréz, Freundin des Torwarts von Borussia Dortmund, hat ihr Päckchen zu tragen. Auf Instagram platzte der 24-Jährigen nun der Kragen.

Borussia Dortmund: Bürki-Freundin Marlen Valderrama-Alvaréz stinksauer

Der Grund: Beim Einkaufen stand sie, wie so viele, zuletzt wieder vor einem leeren Klopapier-Regal. Die Hamsterkäufer sind zurück – und haben offenbar aus der ersten Corona-Welle nicht viel gelernt.

Die Klopapier-Regale sind wieder leer – für BVB-Spielerfreundin Marlen Valderrama-Alvaréz ein No-go. Foto: imago images/Frank Sorge

Die Angst vor einem Mangel an Klopapier oder Desinfektionsmittel treibt einige Menschen wieder mit dem ganz großen Anhänger in die Supermärkte und Drogerien. Auch der „dm“ an der Stadtkrone in Dortmund ist betroffen – und damit auch Marlen Valderrama-Alvaréz.

BVB-Spielerfreundin ätzt gegen Hamsterkäufer

Im Netz macht die Spielerfreundin und Beauty-Influencerin ihrem Ärger Luft – und wie!

„Sorry, aber so etwas verstehe ich einfach nicht. Ich habe es damals nicht verstanden und ich verstehe es auch jetzt nicht, wieso die Leute wieder aus dem Nichts anfangen“, redet sich die gebürtige Unterfränkin in Rage.

„Einer fängt an und sagt: Hey Leute, hier fängt schon jemand an zu bunkern – und alle ziehen nach. Obwohl wir das eigentlich nie gebraucht haben. Die Menschen haben diese Reichweite und ich frage mich, wieso es nicht bei anderen Dingen so schnell geht. Wenn sich jeder eine Scheibe von jemand anderen abschneiden würde, würden wir in einer ganz anderen Welt leben.“

Marlen Valderrama-Alvaréz: „...dem hau sie so hart um die Ohren, dass er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist“

Recht hat die Bürki-Freundin, Klopapier bekommt sie durch diese Erkenntnis aber auch nicht. „Es waren nur noch ein paar Taschentücher-Packungen da. Von denen habe ich jetzt was mitgenommen. Was anderes hatten sie nicht mehr. Es ist einfach nur unsozial“, flucht Marlen Valderrama-Alvaréz.

Dann wendet sie sich direkt an die Klopapier-Täter und legt richtig los: „Ich schwöre euch, so wahr ich hier stehe, wenn ich einen Menschen sehe, der mehr als eine Packung Klopapier hat, dem hau ich sie so hart um die Ohren, dass er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist.“

Und die Spielerfreundin von Borussia Dortmund meint es ernst. „Ohne Spaß – ich habe mich schon im März in jeder Stadt, in der ich war, mit mindestens einer Person angelegt.“

Also, liebe Hamsterkäufer in und um Dortmund: Nehmt euch in Acht!