Borussia Dortmund: Geht Roman Bürki? Jetzt ist die Entscheidung gefallen!

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Roman Bürki verlängert.

Der Keeper bleibt dem BVB bis 2023 erhalten, wie Borussia Dortmund am Freitag mitteilte.

Roman Bürki verlängert bei Borussia Dortmund

Der ursprüngliche Vertrag von Roman Bürki bei Borussia Dortmund wäre im Juni kommenden Jahres ausgelaufen.

2015 war Bürki vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund gewechselt. Seitdem hütet er als Nummer 1 den Kasten des BVB.

Zeitweise war der Schweizer bei Borussia Dortmund wegen Patzern in die Kritik geraten. In den beiden vergangenen Saisons war Bürki jedoch ein sicherer Rückhalt beim BVB.

Bürki: „Fühle mich beim BVB wohl“

Roman Bürki freut sich: „Ich fühle mich bei Borussia Dortmund sehr wohl und spüre das Vertrauen der Verantwortlichen, des Trainers und der Mitspieler“

BVB-Sportdirektor Michael Zorc: „Wir freuen uns, dass in Roman Bürki einer der konstantesten Torhüter der Bundesliga weiterhin bei uns zwischen den Pfosten steht. Damit ist eine wichtige Position langfristig und exzellent besetzt. Es spricht für Roman, dass er in dieser Saison schon zwölf Zu-Null-Spiele absolviert hat.“

BVB im Saison-Endspurt

Nach dem schwachen Auftritt beim 0:2 gegen Mainz am Mittwoch will Borussia Dortmund in den beiden verbleibenden Spielen in Leipzig und gegen Hoffenheim wieder Vollgas geben und den schwarzgelben Fans zwei Siege zum Abschluss der Saison bescheren.

Mit einem Sieg bei RB Leipzig kann der BVB am Samstag die Vizemeisterschaft unter Dach und Fach bringen. BVB-Star Thorgan Hazard: „Wir wollen am Samstag allen zeigen, dass wir den zweiten Platz verteidigen wollen.“

Borussia Dortmund in der Kritik

Wegen des erschreckend schwachen Auftritts gegen Mainz wurde Borussia Dortmund in dieser Saison scharf kritisiert. Viele Betrachter hatten das Gefühl, der BVB würde es am Saisonende locker angehen, weil in der Tabelle für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre keine signifikanten Sprünge mehr möglich sind.

Der BVB-Coach wurde nach dem Spiel deutlich: „Wir haben nicht gut zusammen verteidigt und gepresst. Alle müssen bereit sein, zu verteidigen.“

Favre weiter: „Das fängt an beim Spieler ganz vorne, geht weiter im Mittelfeld und nachher die Abwehr. Das war der Schlüssel. In der Rückrunde waren wir gut, weil wir bereit waren, alle zusammen zu verteidigen. Das haben wir heute einfach nicht gut gemacht.“

Wie geht es beim BVB weiter?

Nach dem Saison-Finale werden die Spieler in den Urlaub geschickt. Im August beginnt dann voraussichtlich die Vorbereitung auf die Saison 2020/21.

Wen Borussia Dortmund im Sommer verpflichten wird, ist noch nicht klar. Seit Wochen halten sich allerdings hartnäckig die Gerüchte, dass Rechtsverteidiger Thomas Meunier von Paris Saint-Germain und Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham von Birmingham City den BVB verstärken werden.

Fakt ist: Auf der Abgänge-Seite steht definitiv Mario Götze. Der auslaufende Vertrag des Offensivspielers wurde nicht verlängert. (dhe)