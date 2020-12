Borussia Dortmund: SO haben die BVB-Fans Favre noch nicht erlebt – Trainer mit emotionalem Ausbruch

Dortmund. Gesprächsthemen lieferte die Partie zwischen Borussia Dortmund und Lazio Rom zu Genüge. Da waren zum einen die Verletzungen von Erling Haaland und Mats Hummels.

Zum anderen zeigte sich Lucien Favre nach Abpfiff ungewohnt emotional. Der Trainer von Borussia Dortmund redete sich regelrecht in Rage.

Borussia Dortmund: Elfmeter bringt Favre auf die Palme

Lucien Favre lastet der Ruf an, sämtliche Leistungen seiner Mannschaft stoisch hinzunehmen. Seien es spektakuläre Kantersiege oder schmerzhafte Niederlagen, Favre war nie wirklich für emotionale Wutausbrüche wie beispielsweise Jürgen Klopp bekannt.

Favre im Spiel gegen Lazio Rom. Foto: imago images/Team 2

Umso größer war bei den Fans von Borussia Dortmund die Überraschung, als sie ihren Chefcoach nach dem Unentschieden am Mittwochabend an den Fernsehmikrofonen von „Sky“ hörten. Bereits bei der ersten Frage wirkte der Schweizer recht schnippisch.

Für diese Aktion gab es Elfmeter. Foto: imago images/RHR-Foto

Auf die Aussage, dass die schwankenden Dortmunder Leistungen Rätsel aufgeben würden erklärte Favre: „Wir hatten einen guten Gegner. Wir können nicht jedes Spiel 3:0 gewinnen, das ist unmöglich“. Dabei verwies er auch darauf, dass man durchaus die Chance hatte, das Spiel zu gewinnen.

Einmal so richtig in Fahrt gekommen, war Favre dann gar nicht mehr zu bremsen, als es um den Elfmeter für Lazio ging. Nico Schulz hatte Sergej Milinkovic-Savic aus Sicht des Schiedsrichters zu Fall gebracht.

Eine Entscheidung, die bei Favre Unverständnis hervorrief. Direkt als „Sky“ die Szene für ihn nochmals einspielt, poltert er los: „Ich habe das schon gesehen. Das ist kein Elfmeter, das ist unglaublich.“

Favre am Ende dennoch glücklich

„Das ist Theater. Er übertreibt. Niemand sagt etwas, niemand spricht.“ Man hätte beinahe das Gefühl gewinnen können, dass sich der 63-Jährige gar nicht mehr beruhigen könne. Doch nach seinem Ausbruch zeigte er sich auch glücklich.

Immerhin qualifizierte sich der BVB durch das Ergebnis vorzeitig für das Achtelfinale. Das sei das Wichtigste an diesem Abend, so Favre. Kommende Woche hat man in Petersburg dann die Chance auf den Gruppensieg. (mh)