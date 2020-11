Borussia Dortmund jagt den Abwehr-Lewandowski – setzt ER eine große BVB-Erfolgsgeschichte fort?

Dortmund. Robert Lewandowski, Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek – die Polen-Connection bei Borussia Dortmund war legendär.

Wenn nach „Lewy“ und „Kuba“ am Saison-Ende auch „Piszczu“ gehen wird, könnte Borussia Dortmund erstmals seit 17 Jahren ohne polnischen Spieler sein – es sei denn, der BVB verpflichtet einen neuen.

Borussia Dortmund mit Interesse an Sebastian Walukiewicz

Nicht als einziger Spitzenklub in Europa haben die Dortmunder Sebastian Walukiewicz auf dem Zettel. Auch wenn der 20-Jährige Abwehrspieler ist, sind in seinem Lebenslauf durchaus Parallelen zu Robert Lewandowski zu erkennen – neben einem gemeinsamen Auftritt in Polens Nationalmannschaft.

Robert Lewandowski (r.) und Sebastian Walukiewicz beim bisher einzigen gemeinsamen Länderspiel für Polen Foto: imago images/Newspix

Walukiewicz kommt gebürtig aus Gorzow Wielkopolski – unweit von Posen, wo Lewandowskis Stern aufging und die BVB-Offiziellen auf den heutigen Weltklasse-Stürmer aufmerksam wurden.

Walukiewicz und Lewandowski verließen Legia Warschau für 15.000 Euro

Auch das gemeinsame Sprungbrett in den frühen Tagen ihrer Karriere teilen sie: Walukiewicz und Lewandowski spielten beide für die Reserve von Legia Warschau, beide waren damals 17 Jahre alt und beide wurden anschließend für eine Ablöse von 15.000 Euro abgegeben.

Während es „Lewy“ über den Warschauer Vorort-Klub Znicz Pruszkow und Lech Posen bei Borussia Dortmund landete, wechselte Sebastian Walukiewicz zu Pogon Stettin und ist 2019 weiter zum italienischen Erstligisten Cagliari Calcio.

Auch ManUnited, Atletico, Inter und Chelsea interessiert

Dort sorgt der Abwehrspieler aktuell für eine Menge Aufsehen und hat sich auf die Wunschliste zahlreicher Klubs gespielt, wie das Fußballportal „90min“ berichtet. Auch Manchester United, Atletico Madrid, Inter Mailand und der FC Chelsea ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen haben.

Wer weiß: Vielleicht haben Walukiewicz und Lewandowski bald eine weitere Gemeinsamkeit in ihrem Lebenslauf – ein Kapitel bei Borussia Dortmund.