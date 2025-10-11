Talfahrt von Ex-BVB-Juwel geht weiter – großer Traum droht zu platzen

Dass Borussia Dortmund 2021 Julian Rijkhoff aus der U17 von Ajax Amsterdam verpflichten konnte, haben viele Experten als absoluten Coup gefeiert. Der Niederländer galt schon in jungen Jahren als Top-Talent. Nicht wenige prophezeiten ihm eine große Zukunft.

Umso bitterer war es für Borussia Dortmund, dass Rijkhoff im Januar 2024 wieder zurück nach Amsterdam gewechselt ist. Beim BVB fehlte ihm die Profi-Perspektive. Doch knapp anderthalb Jahre später steckt das Ex-BVB-Juwel in einer schwierigen Situation.

Ex-BVB-Juwel Rijkhoff: Abstiegskampf in Liga zwei statt Durchbruch bei Ajax

Als er im Winter 2024 zurück nach Amsterdam wechselte, war allen klar, dass er noch einiges bräuchte, um bei den Profis zum Einsatz zu kommen. Und doch boten ihm die Ajax-Bosse die Perspektive, mittel- und langfristig in der ersten Mannschaft zu kicken. Davon ist er derzeit jedoch weit entfernt.

Nach einem Jahr bei der Zweitvertretung von Amsterdam wechselte er im Sommer 2025 innerhalb der zweiten niederländischen Liga zu Almere City. Almere war letztes Jahr aus der Eredivisie abgestiegen und möchte in der laufenden Saison wieder aufsteigen. Rijkhoff soll daran einen großen Anteil haben und sich auf einem gewissen Niveau weiterentwickeln.

++ Wie einst Sancho! Ex-BVB-Star in der Premier League schon gefloppt? ++

Die Statistiken des Ex-Dortmund-Juwels können sich durchaus sehen lassen: In acht Ligaspielen kommt der junge Stürmer auf vier Torbeteiligungen. Bei Almere gehört Rijkhoff zum Stammpersonal.

Rijkhoff mit Almere im Tabellenkeller

Doch für Almere läuft es jedoch gar nicht. Statt oben mitzuspielen und die Ambitionen auf den direkten Wiederaufstieg untermauern zu können, trudelt der Eredivisie-Absteiger immer mehr in Richtung Tabellenkeller. Sechs aus neun Spielen haben Ex-BVB-Juwel Rijkhoff und Co. verloren. Das wird sich der 20-Jährige anders vorgestellt haben.

Weitere News:

Die Karriere des einstigen Top-Juwels hat in den vergangenen Monaten einen dicken Knick hinnehmen müssen. Und doch zählt Rijkhoff noch immer zu den größten Offensiv-Talenten des Landes. Sollte er weiter liefern – unabhängig von Erfolg seines Teams – dürfte man sich bei Ajax zumindest wieder intensiver mit ihm beschäftigen.